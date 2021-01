Como obter Apple Fitness + na sua TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Apple Fitness + foi lançado no final de 2020, oferecendo aos usuários da Apple uma experiência de fitness estilo estúdio, semelhante a modelos como FIIT e Peloton .

O serviço de assinatura oferece uma variedade de tipos de atividades, de HIIT a Yoga, e foi desenvolvido com o Apple Watch em mente. Se você deseja ver os instrutores em forma e com aparência perfeita na sua tela grande, ao invés do seu iPhone ou iPad, você veio ao lugar certo.

Veja como obter o Apple Fitness + na sua TV.

Para obter o Apple Fitness + na sua TV, você precisará de um Apple TV 4K ou Apple TV HD . O modelo de Apple TV que você tem deve estar executando o tvOS 14.3 ou posterior e você precisa usar o aplicativo Fitness.

Para que o Fitness + seja executado em sua Apple TV compatível e, portanto, em sua tela grande:

Abra o aplicativo Fitness na Apple TV Selecione seu nome ou selecione Outro se você não vir seu nome Toque em Conectar em seu Apple Watch (abra o aplicativo Workout em seu relógio se você não conseguir conectar) Se solicitado, toque em Continuar Insira o código da Apple TV no seu Apple Watch

Nota: Certifique-se de que seu Apple Watch esteja executando watchOS 7.2 ou posterior, esteja desbloqueado e com o Bluetooth ativado.

No momento, Fitness + é compatível apenas com áudio AirPlay . Isso significa que você pode tocar no AirPlay o som do treino escolhido no Fitness + para um alto-falante compatível com AirPlay, como o HomePod ou Sonos Arc, por exemplo, mas não o vídeo.

Fitness + atualmente não oferece suporte a AirPlay de vídeo, portanto, se você tiver uma Apple TV mais antiga que aparece quando você seleciona AirPlay, por exemplo, apenas a visualização do treino selecionado será reproduzida em sua TV. Depois de iniciar o treino completo, você obterá uma tela preta e apenas o áudio.

Novamente, como o AirPlay, o Screen Mirroring for Fitness + é limitado apenas à visualização de um treino. Você poderá ver a tela do seu iPhone ou iPad na TV e até mesmo a tela onde o treino se conecta ao Apple Watch, mas quando o treino começar, a tela da TV ficará preta.

Resumindo, não. Não no momento. Fitness + não funciona no Mac, mas não ficaríamos surpresos em ver o suporte adicionado no futuro. Atualizaremos este recurso se o suporte chegar.

Escrito por Britta O'Boyle.