Apple estende testes do Apple TV + novamente

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Um grande benefício de comprar um novo dispositivo da Apple no ano passado e um pouco foi a adição de um ano grátis de Apple TV + para desfrutar junto com ele, com o serviço de streaming da Apple lentamente preenchendo com coisas que valem a pena assistir.

A Apple continua adiando a data de validade dessas assinaturas anuais gratuitas, o que é mais do que bem-vindo, embora um pouco confuso. Anteriormente, ela havia estendido até fevereiro de 2021 e agora foi prorrogada novamente até o final de junho de 2021.

Isso significa que alguns sortudos conseguirão quase dois anos inteiros de serviço gratuito, se embarcarem cedo e nunca cancelarem. Os elegíveis receberão um e-mail informando, mas não precisarão fazer nada para acionar a extensão.

Enquanto isso, aqueles que realmente pagam pelo serviço devem obter crédito da loja aplicado em sua conta para compensar os brindes, incluindo aqueles que têm acesso por meio de uma assinatura do Apple One .

A Apple não esclareceu exatamente por que está fazendo a mudança novamente, mas pode ser que queira colocar o máximo de conteúdo original na frente das pessoas antes do fim do teste. Tem alguns projetos maiores saindo em breve, incluindo o filme de guerra de Tom Holland, Cherry.

Se isso tudo se traduz em uma ótima perspectiva para o serviço de streaming da Apple no longo prazo, é mais difícil de julgar, mas você não imagina que seja ideal que as extensões gratuitas sejam a principal ferramenta para manter sua base de assinantes no lugar.

Escrito por Max Freeman-Mills.