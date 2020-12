Como definir seu HomePod como alto-falante padrão para Apple TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Você pode usar um alto - falante inteligente HomePod com seu decodificador Apple TV 4K . Desde o lançamento da atualização do software tvOS 14.2 em 2020, você pode definir o HomePod como um alto-falante padrão em apenas algumas etapas simples. Isso significa que o áudio do seu Apple TV 4K pode ser enviado para um único HomePod ou até mesmo para um par estéreo - incluindo o áudio de todos os seus aplicativos e jogos favoritos. Veja como definir seu HomePod como alto-falante padrão para a Apple TV.

Primeiro, você precisa se certificar de que tem todo o hardware necessário executando o software atualizado. Você precisa de um HomePod executando iOS 14.2 ou posterior e um Apple TV 4K executando tvOS 14.2 ou posterior. Você também precisará ter uma casa configurada no app Home e a Apple TV 4K e o HomePod no mesmo cômodo.

O Pocket-lint também tem guias sobre dicas e truques da Apple TV, dicas e truques do HomePod e como usar o aplicativo Home da Apple com dispositivos HomeKit como o HomePod.

Observação: esse recurso está disponível apenas para o Apple TV 4K e o HomePod original. Não funciona com o Apple TV HD ou o HomePod Mini.

Depois de seguir as etapas acima, você pode definir rapidamente seu HomePod como caixa de som padrão com o Apple TV de algumas maneiras diferentes. Você pode fazer isso por meio de sua Apple TV 4K ou do app Home em seu iPhone ou iPad. Qualquer uma das formas é muito fácil e pode ser feita em menos de um minuto.

Veja como definir seu HomePod como alto-falante padrão diretamente por meio do decodificador Apple TV 4K:

Abra Configurações em sua Apple TV 4K. Clique em Vídeo e áudio. Selecione seu HomePod.

Se você não quiser configurar seu HomePod como um alto-falante padrão por meio de sua Apple TV 4K, use o aplicativo Home em seu iPhone ou iPad:

Abra o app Home. Toque no ícone da casa no seu iPhone No iPad, vá para a próxima etapa. Toque no nome da Sala com sua Apple TV 4K. Toque e segure em sua Apple TV 4K. Toque no ícone Configurações. Toque em Saída de áudio padrão. Selecione o HomePod que deseja usar. Apenas HomePods na mesma sala que o Apple TV 4K estarão disponíveis.

HomePods em um " par estéreo " também podem ser usados como alto-falante padrão. Toque em Voltar depois de selecionar seu HomePod. Toque no botão X para salvar suas preferências.

E é isso! Agora, todo o áudio da Apple TV 4K será direcionado para o alto-falante inteligente HomePod, incluindo sons de navegação e de jogos.

Confira a página de suporte da Apple para saber como configurar o áudio de um home theater com HomePod e Apple TV 4K .

Escrito por Maggie Tillman.