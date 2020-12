Apple TV 4K 2: especificações, recursos, rumores e data de lançamento

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A versão mais recente do decodificador da Apple , o Apple TV 4K , foi lançada há mais de três anos, então as chances são de que um novo Apple TV esteja chegando em breve.

Para os fins deste resumo, estamos chamando a próxima geração de Apple TV de "Apple TV 4K 2". No entanto, como a Apple ainda não confirmou a existência de um novo reprodutor de mídia de streaming (ou que já esteja em obras), o nome pode mudar se e quando aparecer. Aqui está tudo o que ouvimos até agora.

Em algum momento de 2021

Mas na primavera ou no outono?

A Apple está planejando um set-top box atualizado para 2021. Ele terá um foco mais forte em jogos, um controle remoto atualizado e um novo processador, de acordo com Mark Gurman da Bloomberg , que observou que essas mudanças resolverão "alguns" dos problemas do box, mas o produto precisará de mais mudanças para se manter competitivo.

O site japonês também Nikkeibelieves que a Apple lançará um novo set-top box da Apple TV em 2021.

Lembre-se de que sinais do novo Apple TV e controle remoto foram detectados no código iOS e tvOS desde pelo menos o início de 2020, portanto, um lançamento em 2021 é provável. Na última década, a Apple realizou seis eventos especiais em março. Mas o último Apple TV atualizado da empresa, o Apple TV 4K de quinta geração , estreou em setembro de 2017. Naquele ano, a Apple não realizou um evento especial na primavera. Portanto, ninguém sabe quando o próximo modelo pode ser lançado em 2021.

Nenhum novo design; espere a mesma caixa preta

A versão do Dongle já foi comentada

Ainda não houve nenhum vazamento para revelar o design do novo Apple TV e, com base nos relatórios atuais, não há nada que sugira que a Apple vai de fato reformular a aparência da caixa, que não é atualizada há alguns anos. A Apple é conhecida por seguir o mesmo esquema de design para algumas linhas de produtos, no entanto. Basta olhar para a gama atual de MacBook ; além de ficar mais fino e leve e adicionar uma barra de toque anos atrás, ele não viu uma atualização de design substancial em uma década.

Em 2018, a Apple estava considerando um dongle de baixo custo para Apple TV - muito parecido com o Amazon Fire Stick ou Roku streaming stick. A informação disse que o dispositivo estaria disponível a um preço mais baixo do que o atual Apple TV, e poderia ser conectado na parte traseira de uma TV. Mas não vimos mais rumores sobre isso.

Pode executar chips A12X Bionic, A12 ou A14X

Novo controlador, possivelmente um gamepad, há rumores

Chip U1 para rastreamento de localização ou estação base esperada

LeakerJon Prosser , que tem um histórico razoável e frequentemente corrobora relatos, afirmou que a próxima Apple TV virá com um chip A12X Bionic, mas a 9to5Mac sugeriu que usará um chip A14 , o mesmo chip usado na linha do iPhone 12 . Enquanto isso, o vazador Fudge , que foi preciso no passado, disse que a Apple está trabalhando em vários decodificadores da Apple TV: um tem um chip A12 e o outro tem um chip A14X e pode oferecer desempenho semelhante ao de um console.

A Apple está trabalhando em uma nova Apple TV com um controle remoto atualizado, de acordo com a Bloomberg . O controlador também foi identificado no código iOS 14 no início de 2020. Espera-se que ele tenha um recurso semelhante ao Find My iPhone para você localizar o controle remoto quando ele for perdido. A Apple também está trabalhando com desenvolvedores para trazer jogos de nível de console para a Apple TV, então um novo decodificador com um controlador atualizado que tem um foco mais forte em jogos poderia estar no deck.

Leaker @Jioriku , que foi citado como confiável por muitos relatórios, afirmou que a Apple está fazendo seu próprio controlador de jogo, e que o "Apple TV 6" rodando um chipset A12X Bionic é uma "potência absoluta de uma máquina". Ele lida bem com o calor, observou o vazamento, mas não há alterações no projeto. Espere a mesma caixa preta.

O novo Apple TV da Apple incluirá um chip U1, de acordo com o vazador Jon Prosser. O Apple TV funcionará como uma estação base de banda ultralarga para rastrear a localização enquanto você caminha pela casa com outros dispositivos equipados com U1. Ele também usará informações baseadas em localização para controles de mídia, brilho, volume, travas de portas e muito mais, integrando-se com dispositivos HomeKit. O HomePod pode até alertá-lo se dispositivos foram retirados de sua casa enquanto você estava fora.

Aqui está tudo o que ouvimos até agora sobre a próxima Apple TV:

Mark Gurman, da Bloomberg, disse que a Apple pode lançar um novo decodificador em 2021 com um foco mais forte em jogos, um controle remoto atualizado e um novo processador.

De acordo com o vazador Jon Prosser , a próxima Apple TV dobrará como estações base de banda ultralarga (UWB), capazes de rastrear a localização do usuário enquanto ele anda pela casa. Isso vai exigir o chip U1 da Apple para reconhecimento espacial que supostamente será integrado ao próximo Apple TV.

Um vazador que atende por @choco_bit no Twitter afirma que a Apple está desenvolvendo vários novos decodificadores Apple TV, com um modelo apresentando uma variante do chip A12 e outro com um chip "semelhante ao A14X". Fudge também mencionou que um novo controlador está em obras.

A Apple está desenvolvendo uma nova Apple TV com um processador mais rápido e controle remoto atualizado, mas a Bloomberg acredita que ela pode não ser lançada até 2021.

Leaker @Jioriku afirmou que a Apple está fazendo seu próprio controlador de jogo para o "Apple TV 6".

Leaker Jon Prosser , que tem um histórico razoável e muitas vezes corrobora relatórios existentes, disse que um modelo atualizado de 4K ‌Apple TV‌ está "pronto para ser lançado". Ele contará com um chip A12X e opções de armazenamento de 64 ou 128 GB. O novo ‌Apple TV‌ 4K pode "cair a qualquer momento", mas Prosser não forneceu uma data de lançamento específica.

O vazamento do código iOS 14 obtido pela 9to5Mac corroborou muitos detalhes sobre o que esperar da Apple, incluindo que ela está desenvolvendo um novo controle remoto da Apple TV.

9to5Mac descobriu evidências de código do tvOS 13 de que a Apple está trabalhando em uma nova caixa do Apple TV 4K. O último modelo lançado em setembro de 2017.

A informação afirmava que a Apple teve discussões internas sobre a introdução de um dongle de streaming de baixo custo que poderia ser conectado na parte traseira dos aparelhos de TV.

Escrito por Maggie Tillman.