Apple TV chegando ao Xbox Series X e S, além do Xbox One também

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Em breve, a Apple TV estará disponível na família de consoles Xbox. Ele chegará ao Xbox Series X e S a partir do lançamento em 10 de novembro, e estará disponível para download a partir desse dia no Xbox One também.

O aplicativo da Apple TV dá acesso a milhares de programas e filmes, é também a casa do Apple TV + - o serviço de streaming que apresenta Apple Originals, como Ted Lasso e Mythic Quest.

Os assinantes de TV + existentes poderão transmitir programas por meio do aplicativo nos consoles da próxima geração e da geração atual, enquanto os novos assinantes podem pagar por meio do próprio aplicativo.

Não há nenhuma palavra ainda sobre a qualidade dos streams, se incluirão 4K HDR (ou mesmo Dolby Vision).

Além da Apple TV, o Xbox Series X e S hospedará uma infinidade de aplicativos de mídia já disponíveis no Xbox One, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney + e Hulu.

Agora a TV estará disponível no Reino Unido, enquanto mais serviços especializados, como a Rede WWE, podem ser encontrados na app store.

Além do Xbox, a Apple TV também estará no PlayStation 5 a partir do lançamento, como parte das ofertas de mídia do console da Sony.

Escrito por Rik Henderson.