(Pocket-lint) - A Apple está cogitando novas maneiras de fazer você usar seu serviço de streaming Apple TV + - por exemplo, planejando oferecer um pacote de serviços com desconto.

A empresa com sede em Cupertino pode oferecer a seus usuários um novo pacote que inclui tanto o CBS All Access quanto o Showtime. Eles serão empacotados por um preço mais barato do que você pagaria se comprasse os dois separadamente, de acordo com "pessoas familiarizadas com os planos" que falaram com a Bloomberg .

Aparentemente, o novo pacote de conteúdo da Apple pode ser lançado já em 17 de agosto.

Os assinantes da Apple TV + devem poder acessar os canais CBS All Access e Showtime por meio do aplicativo Apple TV por US $ 9,99 por mês nos EUA - além dos US $ 4,99 por mês da Apple TV +. Lembre-se de que o CBS All Access normalmente custa US $ 9,99 por mês, enquanto o Showtime custa US $ 10,99 por mês. Em outras palavras, os assinantes economizarão cerca de US $ 11 por mês com esta oferta agregada.

Este também será o primeiro pacote de conteúdo do Apple TV +.

A Apple também está cogitando um pacote de assinatura “Apple One” que combina serviços de assinatura premium, como Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + e armazenamento iCloud.

Escrito por Maggie Tillman.