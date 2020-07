Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Se você usa o aplicativo de TV da Apple em uma TV inteligente da LG, agora pode assistir a títulos Dolby Atmos da Apple TV + ou alugar e comprá-los.

Isso torna a LG a primeira a suportar Dolby Atmos através do aplicativo de TV da Apple. Antes, você precisaria de um decodificador 4K da Apple TV para experimentar o Dolby Atmos nativo especificamente ao assistir conteúdo do aplicativo Apple TV ou do catálogo Apple TV + na sua LG smart TV.

Agora, no entanto, o aplicativo de TV da Apple pode decodificar e, portanto, finalmente oferecer o formato de áudio com som surround, como notado pela primeira vez no 9to5Mac .

Você precisará garantir a execução da versão mais recente do aplicativo de TV da Apple. Muitos títulos da Apple TV + possuem trilhas sonoras Dolby Atmos (assim como a reprodução em HDR 4K), mas o aplicativo Apple TV também permite acessar a iTunes Store para comprar ou alugar outros filmes com som surround Atmos.

Não está claro quais TVs inteligentes da LG suportam esta atualização. Suspeitamos de qualquer modelo capaz de executar o aplicativo Apple TV, como a série 2019 a seguir: LG OLED, LG NanoCell SM9X, LG NanoCell SM85 e LG NanoCell SM83.

Para saber mais sobre o aplicativo Apple TV, Apple TV + e Dolby Atmos, consulte nossos guias: