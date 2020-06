Apple planeja adicionar esportes ao vivo ao Apple TV +

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple parece estar planejando adicionar esportes ao Apple TV +, graças a um compromisso recente.

Sabemos há algum tempo que a Apple está interessada no esporte - ela tem uma pequena equipe trabalhando no gerenciamento dos eventos esportivos que aparecem no aplicativo Apple TV e na Apple TV, adotando uma abordagem semelhante à que possui com a Apple Music.

O trabalho dessa equipe é mostrado neste artigo da Sports Illustrated do início do ano passado, onde o executivo da Apple, Eddy Cue, é citado por dizer que não havia pensado muito em desafiar a Amazon e outras pessoas pelo esporte ao vivo.

"Isso não quer dizer que nunca praticaríamos esportes, porque quem diabos sabe", disse ele na época. De fato, um relatório do Wall Street Journal de dezembro sugeria que estava explorando como adquirir direitos.

Segundo Recode , a Apple escalou o conteúdo esportivo da Amazon, James DeLorenzo, para liderar seu conteúdo esportivo. A Amazon vem trabalhando para aumentar seu portfólio de conteúdo esportivo nos últimos tempos, incluindo o ATP Tour e o US Open tênis, além de futebol da Premier League .

Peter Kafka disse que DeLorenzo foi à Amazon em 2016 para praticar esportes lá, embora seu perfil no LinkedIn diga que ele é vice-presidente sênior da Amazon Audible, além de chefe de esportes da Amazon Video.

DeLorenzo tem experiência em direitos e parcerias esportivas, incluindo NHL, NBA e NASCAR.