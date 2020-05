Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

O programa Mythic Quest da Apple TV + não está deixando o bloqueio atrapalhar a filmagem de um novo episódio.

O episódio "Quarentena", que deve chegar ao serviço de streaming nesta sexta-feira (22 de maio), foi filmado inteiramente usando iPhones , por cada membro do elenco isolado em sua própria casa.

A produção da comédia, que é sobre uma equipe de desenvolvimento fictícia por trás de um RPG de fantasia multiplayer online de sucesso, foi interrompida pela Apple TV +, graças aos atuais acontecimentos globais, mas em vez de deixá-la derrotá-los, os co-criadores Rob McElhenney e Megan Ganz abraçaram isto:

"Concebemos essa idéia que é muito fiel à experiência do que está acontecendo na indústria de jogos, como acontece com quase todas as outras indústrias que podem trabalhar remotamente", explicou McElhenney ao The Hollywood Reporter .

Mas, em vez de se encaixar na segunda temporada, que estava sendo escrita na época, eles decidiram filmar um episódio especial que a Apple abraçou alegremente:

"Nossa sensação era de que, quando terminarmos essa quarentena, as pessoas não vão querer continuar falando sobre isso. Elas ficarão cansadas disso. Então Rob teve essa ideia, que era ... se fizermos algo agora, e então podemos reconhecê-lo e tirá-lo do caminho para que, quando voltarmos para a segunda temporada, não precisarmos que seja sobre quarentena? Será apenas pós-quarentena ". adicionou Ganz.

O episódio inteiro foi filmado em um total de 40 iPhones - fornecidos pela Apple - com 20 pares de AirPods também usados pela equipe.

E, para finalizar, foi decidido que a produção deveria arrecadar dinheiro para caridade no processo. Até agora, arrecadou US $ 600.000 para um programa de alívio de vírus nos EUA.