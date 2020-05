Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple marcou uma escalada de sua política para a Apple TV + ao assinar um acordo no valor de US $ 70 milhões para a estréia exclusiva do novo filme da Segunda Guerra Mundial de Tom Hanks, Greyhound, em seu serviço.

O filme deveria ser lançado nos cinemas iminentemente, mas é um dos muitos que foram afetados por fechamentos globais generalizados no setor, e agora parece estar se juntando às fileiras de filmes que deixaram de lado os lançamentos teatrais.

A Sony Pictures já havia comprado os direitos de distribuição do filme, mas depois de adiar seu lançamento, decidiu finalmente fazê-lo, desencadeando uma aparente guerra de lances, que a Apple venceu.

Aparentemente, o filme deve estrear no serviço mais cedo ou mais tarde, com a Apple desejando aproveitar as horas extras de exibição que as pessoas estão acumulando enquanto isoladas em casa.

Este é um momento interessante para a Apple TV + mais amplamente - depois de surtos de interesse inicial gerados por artistas como The Morning Show e de testes gratuitos de um ano para muitos clientes que compram dispositivos Apple premium, o interesse parece estar diminuindo.

Já ouvimos nesta semana que a Apple planeja comprar programas mais antigos para transmitir em sua plataforma, em um esforço para atrair pessoas para ele, e garantir estréias e exclusividade atuais, especialmente aquelas com estrelas como Tom Hanks, provavelmente é outro ponto nesse sentido. abordagem tática.

É claro que, mesmo com o Greyhound adicionado à biblioteca, quando ele for lançado, o Apple TV + ainda não terá as melhores séries. Isso terá que vir com o tempo.