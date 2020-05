Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple está pronta para mudar sua estratégia para o Apple TV + e incluir programação mais antiga em sua plataforma de streaming para rivalizar melhor com Netflix, Amazon Prime Video e Disney +.

É relatado que está em processo de compra de programas e filmes mais antigos para expandir a biblioteca de conteúdo no Apple TV +. Tal como está, o serviço, que custa £ 4,99 / $ 4,99, parece ter um valor baixo quando comparado às plataformas rivais.

Embora suas séries e filmes originais sejam de qualidade suficiente, simplesmente não são suficientes. Atualmente, existem apenas 26 séries ou filmes no serviço, em comparação com milhares na Netflix .

Esse era originalmente o ponto, com a Apple optando pela qualidade sobre a quantidade, mas agora parece que você precisa de alguma quantidade se quiser que as pessoas continuem a pagar uma taxa mensal.

Segundo a Bloomberg , pessoas familiarizadas com o assunto alegaram que os estúdios de Hollywood receberam propostas de licenciamento da Apple.

Ainda não comprou grandes franquias ou blockbusters, mas as negociações estão aparentemente em andamento.

A medida não permitirá que a Apple reduza o número de programas originais no pipeline (embora a produção de novos conteúdos esteja compreensivelmente pausada no momento), mas pelo menos dará aos usuários mais opções de escolha - importante para um grande número de assinaturas gratuitas , premiado com novos dispositivos, começa a ficar lento.