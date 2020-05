O aplicativo HBO Now foi removido das TVs da Apple de 2ª e 3ª geração

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Após um anúncio feito no início deste ano, a HBO descontinuou seu aplicativo nas TVs Apple de segunda e terceira geração, não apenas interrompendo as atualizações do aplicativo, mas removendo-o da plataforma, o que significa que os usuários dessas caixas não poder acessá-lo mais.

Aparentemente, um movimento semelhante está chegando ao seu outro serviço de streaming, o HBO Go, antes do lançamento da nova plataforma all-in-one HBO Max em breve. Quando a HBO Now foi lançada pela primeira vez, era um parceiro exclusivo da Apple , embora esse acordo tenha terminado depois de um tempo, potencialmente devido à HBO perceber que a plataforma de TV da Apple não é o gigante conquistador que pode se vangloriar quando se trata de vendas de smartphones.

As gerações de Apple TV abandonadas pela HBO têm, pelo menos, 8 anos de idade em termos de lançamento, mas também são relíquias de uma época em que o decodificador da Apple era um dispositivo mais acessível e, portanto, teve um nível decente de popularidade. Os proprietários desses dispositivos estão um pouco acima do rio se quiserem assistir à HBO neles agora e provavelmente terão que procurar por hardware alternativo.

Dado que você poderia comprar uma caixa de terceira geração da Apple até 2015, os usuários têm motivos de decepção nessa frente, ainda mais porque o HBO Max não estará na plataforma mais antiga quando for lançado.

No entanto, por enquanto, os usuários da Apple TV de terceira geração podem assinar o conteúdo da HBO por meio do aplicativo principal da Apple TV como a última maneira restante de acessar o conteúdo da HBO em seus dispositivos, o que deve ser um meio termo aceitável, mesmo que não dure para sempre. ou.

Por outro lado, com os serviços mais recentes sendo lançados o tempo todo e ignorando de maneira semelhante as plataformas mais antigas (como no caso do Disney + ), esses usuários poderiam estar procurando seguir em frente. As varas Fire TV da Amazon ou um dos dispositivos mais baratos da Roku pareceriam a alternativa de baixo custo mais lógica nesta fase.