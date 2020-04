Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple está permitindo que alguns de seus programas originais estejam disponíveis para assistir gratuitamente - não é necessária nenhuma assinatura do Apple TV +.

Desde agosto passado, a Apple oferece seu próprio serviço de streaming de TV e filmes chamado Apple TV + . Afastado como rival direto da Apple de empresas como Netflix, Amazon Prime Video e Disney +, o novo serviço apresenta programação original por meio do aplicativo Apple TV para vários dispositivos. Foi lançado com apenas nove originais, embora agora ofereça vários outros (veja a programação aqui ). Custa £ 4,99 por mês no Reino Unido e US $ 4,99 nos EUA.

Para ajudá-lo a se ajustar a auto-distanciamento ou auto-isolamento durante a pandemia, a Apple começou a oferecer uma coleção gratuita de Apple TV + Originais, que você pode acessar por meio desse link Gratuito para Todos ou do aplicativo Apple TV. Foi lançado nos EUA primeiro, mas deve estar disponível em todos os lugares agora.

De acordo com a Variety , o programa a seguir está incluído na coleção gratuita (incluindo qualquer pessoa sem uma assinatura do Apple TV +):

The Elephant Queen - Um documentário sobre a vida selvagem narrado

- Um documentário sobre a vida selvagem narrado Little America - Uma série sobre a vida de imigrantes nos EUA

- Uma série sobre a vida de imigrantes nos EUA Servo - Um thriller de M. Night Shymalan

- Um thriller de M. Night Shymalan For All Mankind - Um drama sobre o que aconteceria se a URSS pousasse na Lua primeiro

- Um drama sobre o que aconteceria se a URSS pousasse na Lua primeiro Dickinson - Um drama sobre o poeta

- Um drama sobre o poeta Helpsters - Uma série de ação ao vivo para crianças pequenas

- Uma série de ação ao vivo para crianças pequenas Ghostwriter - Uma reinicialização

- Uma reinicialização Snoopy no espaço - uma animação

Para obter uma lista de outras ofertas oferecidas por empresas que tentam fornecer ao mundo algo para fazer enquanto estão presas em casa, consulte nosso resumo .