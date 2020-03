Parece que as caixas da Apple TV terão um modo infantil - o hardware atualizado também está chegando?

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Parece que as caixas da Apple TV terão um modo dedicado para crianças e também poderá haver uma caixa atualizada lançada com 128 GB de armazenamento.

O último novo Apple TV - com 4K, HDR e Dolby Atmos - foi lançado no final de 2017 , por isso é devido a uma inicialização, mesmo que o suporte ao 4K HDR não seja atualizado.

Os boatos estão circulando há um tempo sobre a caixa da Apple TV ser atualizada agora que o serviço de streaming da Apple TV + está ativo há alguns meses.

É possível que a caixa possa obter uma atualização mais abrangente - com um processador Apple A11 ou A12 e armazenamento de 64 ou 128 GB, uma atualização de 32 e 64 GB no modelo atual.

No entanto, o site que relatou o boato - The Verifier - diz que haveria um evento para ele no final de 2020, que não corresponde ao calendário dos eventos usuais da Apple. Se houver uma atualização, esperamos no evento de setembro da Apple.

O modo infantil basicamente traria o Screen Time de outros dispositivos Apple para a Apple TV. Assim, os pais poderão bloquear certos tipos de conteúdo, incluindo programas de TV e aplicativos. Os prazos também poderão ser ativados.

O Screen Time seria uma atualização para o tvOS para todas as Apple TVs, em vez de depender de uma nova caixa; portanto, esperamos mais detalhes sobre isso na conferência de desenvolvedores virtuais da Apple em junho.