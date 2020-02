Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple poderá lançar em breve uma Apple TV "Gen X", iPod Touch e até um par de AirPods over-ear - caso se acredite em listagens de bancos de dados de novos varejistas.

O sistema de inventário da Target vazou listagens para um novo "Apple TV Gen X", que custa US $ 180, e um "Apple iPod Touch X Generation", com US $ 400. Também há bandas "Apple Watch Series X", cotadas a US $ 50 cada. Os funcionários-alvo enviaram fotos dessas listagens para o 9to5Mac . Eles são considerados espaços reservados para futuros produtos, embora não seja certo se são legítimos.

Outra lista vazada do banco de dados de produtos da Target, segundo o YouTuber Jon Prosser , faz referência a um quarto dispositivo da Apple chamado "Apple AirPods (X Generation)". Eles têm um preço de US $ 399 e podem ter três cores diferentes. Prosser especulou que poderia ser da Apple auscultadores over-ear há muito rumores, mas a listagem não inclui nenhuma informação específica.

As imagens reais desses dispositivos não foram descobertas nos vazamentos do Target, nem houve detalhes sobre os próprios dispositivos; portanto, há muita especulação sobre para que servem as listagens e quando esses dispositivos chegarão.

Faz três anos em setembro desde que a Apple lançou o Apple TV 4K, por isso está muito atrasado para uma atualização. Mas sabemos há algumas semanas que uma caixa nova pode chegar mais cedo ou mais tarde. A Apple lançou recentemente uma versão beta da atualização de software do tvOS 13.4 que continha menções a uma Apple TV sem aviso prévio. Adicione tudo isso e a empresa provavelmente está se preparando para lançar uma nova Apple TV.

Os rumores indicam que a Apple poderá realizar um evento de imprensa no final de março. Se for verdade, talvez pudéssemos ver os novos dispositivos da Apple estrearem?

No entanto, não está claro por que esses dispositivos apareceram no sistema da Target, especialmente porque a Apple ainda não anunciou oficialmente nenhum dos produtos.