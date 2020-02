Apple pode lançar uma nova Apple TV em breve

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

Passará três anos em setembro desde que a Apple lançou o Apple TV 4K . Está atrasado para uma atualização, mas parece que a Apple poderá substituí-la em breve.

A empresa lançou recentemente uma versão beta da atualização do software tvOS 13.4 para decodificadores da Apple TV. Ele continha menções a um Apple TV sem aviso prévio, descoberto o 9to5Mac . As referências indicaram que este próximo Apple TV usa a mesma arquitetura encontrada nos chips A12 e A13 Bionic, indicando que é executado em um desses chips. O atual Apple TV 4K usa o chip A10X Fusion.

Além disso, a empresa provavelmente está se preparando para lançar uma nova Apple TV com hardware muito mais poderoso, embora, para ser honesto, o Apple TV 4K existente já seja um dos melhores decodificadores que você possa comprar. A Apple, no entanto, provavelmente quer garantir que seu próximo media player de streaming possa lidar adequadamente com tudo o que os novos serviços Apple Arcade e Apple TV + podem oferecer.

Não há informações sobre quando este dispositivo será exibido. A Apple às vezes realiza um evento na primavera, então talvez pudéssemos vê-lo aparecer então. Ainda é cedo, no entanto, e não vimos muitas outras evidências para sugerir que uma nova Apple TV está chegando.

