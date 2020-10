A maneira mais barata e rápida de obter Apple TV + na sua TV

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O serviço de TV da Apple - Apple TV + - oferece uma gama de conteúdos novos e exclusivos aos assinantes. A Apple está enfrentando empresas como Netflix, Amazon Video e Disney +, procurando fazer com que você assine seu serviço - mas você também poderá acessar a Apple TV + em uma ampla gama de plataformas.

O acesso por meio de dispositivos Apple é bastante fácil - basta acessar o aplicativo Apple TV no seu iPad, iPhone ou Mac - mas você também poderá acessá-lo por meio de TVs inteligentes e, mais importante, uma variedade de caixas de streaming.

Embora sua TV não ofereça o aplicativo - a menos que você tenha a Samsung TV mais recente - a melhor maneira de obter acesso ao conteúdo da Apple será via Roku ou Fire TV Stick da Amazon, onde o aplicativo Apple TV está disponível.

A maneira mais barata de obter o Apple TV + na sua TV é com o Roku Express ou o novo Amazon Fire TV Stick Lite. Ambos os dispositivos são acessíveis, mas suportam apenas streaming de até 1080p.

Se você estiver conectando a uma TV que suporta apenas Full HD, então não há problema, você não perderá, tornando qualquer um desses dispositivos uma ótima opção para uma segunda TV ou TV de quarto. O Roku Express é uma pequena caixa que se conecta por cabo à entrada HDMI da sua TV.

Ele vem com um controle remoto IR - então você precisa de linha de visão - mas é muito fácil de navegar na interface e há suporte para uma ampla gama de serviços de TV além da Apple TV - Netflix, Amazon Video, BBC iPlayer, Now TV, Hulu, HBO Agora e mais dependendo da sua região. A desvantagem é que ele não oferece suporte a HDR.

Como alternativa, o Amazon Fire TV Stick se conecta diretamente à sua TV, dando a você acesso a uma ampla gama de serviços. Naturalmente, ele foi projetado primeiro para o conteúdo da Amazon, mas também suporta Netflix, Apple TV e muito mais.

Vindo da Amazon, ele também oferece suporte ao Alexa, o que significa que você pode usar a pesquisa por voz diretamente do controle remoto. Embora também seja apenas 1080p, ele suporta alguns formatos HDR.

Se você está mais interessado em aproveitar as vantagens do suporte da Apple para conteúdo 4K HDR, então você precisará de algo um pouco mais avançado, embora não muito mais caro. Embora a Apple TV 4K possa parecer a escolha óbvia, você pode obter acesso aos serviços de TV por muito menos dinheiro.

Lembre-se de que você não apenas obtém acesso ao Apple TV + por meio do aplicativo Apple TV - mas também a todo o conteúdo do iTunes TV que você comprou no passado.

O Amazon Fire TV Stick 4K é a escolha óbvia para quem deseja a melhor qualidade da Apple TV, mas sem pagar mais do que o necessário. Este stick de streaming é muito semelhante ao Fire TV Stick acima, mas suporta resoluções 4K e Dolby Vision HDR - que a Apple TV também oferece.

Fora isso, a experiência é praticamente a mesma, com uma gama completa de serviços (Netflix e Amazon também oferecem Dolby Vision), mas observe que você precisa ter uma TV que suporte Dolby Vision se é isso que você deseja assistir.

Se você não tem uma TV Dolby Vision e não tem intenção de comprar uma, o Roku Streaming Stick + é uma alternativa fantástica. Ele suporta 4K HDR para que seu conteúdo ainda tenha uma ótima aparência e sempre ficamos impressionados com o desempenho deste dispositivo. Suspeitamos que a maioria dos proprietários de TV 4K escolherá o Roku.

Há também o Roku Premiere que é um pouco mais barato que o Streaming Stick +, mas preferimos que o stick fique escondido atrás da TV e fora de vista.

Essas são as formas mais baratas de obter o Apple TV + na sua TV, seja uma pequena TV Full HD ou se você quiser ter a melhor qualidade que o serviço pode oferecer.

Escrito por Chris Hall.