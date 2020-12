Dicas e truques da Apple TV: o guia definitivo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Quando a Apple lançou o Apple TV atualizado , ele o lançou como um hub para tudo em sua sala de estar. Quer se trate de filmes, jogos, Netflix, BBC iPlayer ou controle de casa inteligente, você pode fazer tudo a partir desta simples caixa de plástico quadrada arredondada.

Embora o hardware em si não tenha sido atualizado por um par de anos - como a Apple trabalhou com fabricantes de TV terceiros para adicionar seus serviços a televisores inteligentes - é um conceito que tem sido constantemente atualizado e evoluído, a ponto de agora ter Conteúdo 4K HDR e - com o lançamento do Apple Arcade - você pode até jogar usando um controlador de jogo adequado do PlayStation ou Xbox.

Apesar de ser muito simples de usar, ainda há muito o que descobrir no decodificador de sala da Apple. Quer seja para descobrir onde esses papéis de parede animados foram filmados, organizar e excluir aplicativos ou apenas ativar o modo escuro. Você pode encontrá-lo nesta lista.

Dê uma olhada, abaixo, e diga-nos se perdemos algo que vale a pena incluir.

Comparado com a beleza simplista do controle remoto original da Apple TV, o mais novo é um pouco mais complexo, mas depois que você pega o jeito, é super simples. O elemento de controle primário, é claro, é o touchpad na parte superior.

Pense nisso como o trackpad de um MacBook. Você pode deslizar sobre ele; cima, baixo, esquerda ou direita. Você pode clicar nele pressionando com firmeza ou apenas tocar suavemente nele. Clicar nele é como você seleciona para iniciar aplicativos, programas, filmes etc. Tocar suavemente raramente é usado, mas pode ser útil às vezes.

Como o touchpad, os botões físicos do controle remoto também são fáceis de usar. No topo estão os botões Menu e Apple TV. Abaixo deles, você tem o botão de volume, o botão reproduzir / pausar e o botão Siri / controle de voz. O controle remoto da Apple TV 4K é um pouco diferente, mas o conceito central é o mesmo.

Você já se pegou clicando em coisas para assistir e percebeu que tinha 30 menus de profundidade? Bem, você não está sozinho, mas em vez de clicar no botão de menu no controle remoto várias vezes para voltar à tela inicial da Apple TV (como a maioria das pessoas faz), basta manter pressionado um único botão. O botão de menu, na verdade.

É tão óbvio; é brilhante. Agora você pode evitar a temida cãibra no polegar.

Estamos acostumados a ir para nossas visualizações de aplicativos recentes ou multitarefa em nossos smartphones, mas provavelmente não em nossas TVs. Com a Apple TV, o software é vagamente baseado no iOS e, portanto, você pode realmente carregar a visualização de aplicativos recentes, que mostra miniaturas / cartões empilhados de aplicativos anteriores ou recentes que você usou.

Tudo o que você precisa fazer é dar um toque duplo no botão TV e você iniciará esta visualização. Para escolher o aplicativo para o qual deseja alternar, basta deslizar o dedo sobre o teclado sensível ao toque na parte superior do controle remoto.

Se um aplicativo deixar de responder ou apresentar problemas, essa é uma maneira muito útil de eliminá-lo antes de reiniciá-lo. Basta abrir a visualização de aplicativos recentes, deslizar até chegar ao aplicativo e, em seguida, deslizar para cima no controle, jogá-lo fora da tela e - ao fazer isso - descartá-lo.

Nas últimas duas gerações da Apple TV, o Siri foi integrado para tornar possível solicitar filmes ou programas de TV usando sua voz. Tudo que você precisa fazer é pressionar o pequeno botão no controle remoto que se parece com um microfone. Mantenha pressionado enquanto faz sua solicitação e solte, e você verá o texto aparecer na tela em tempo real, seguido de resultados relevantes.

Você pode dizer algo como "Play Spider-Man Homecoming" ou, enquanto assiste a um determinado filme ou programa, você pode perguntar quem está naquela cena, ou quem dirigiu o filme, e os resultados serão exibidos em um gráfico pop-up em a parte inferior da tela.

Não se aplica apenas ao conteúdo dos serviços iTunes da própria Apple. Existem vários outros provedores de conteúdo que podem ser pesquisados usando o Siri, portanto, mesmo que não seja seu, você pode assisti-lo (desde que esteja disponível para transmissão em outro lugar).

Escolha o ícone do aplicativo que deseja mover, mantenha pressionado o botão de seleção no controle remoto e, de repente, você verá o ícone vibrar (semelhante a como os ícones do aplicativo vibram no iOS), o que significa que você pode movê-lo para a esquerda, direita, para cima, ou para baixo com o controle remoto. Basta usar o touchpad e pressionar o botão de seleção novamente para definir as coisas no lugar. Simples.

Como o iPhone, se você deseja criar uma pasta com muitos aplicativos ou pastas para organizar sua tela inicial, também pode fazer isso. Basta passar o mouse sobre um ícone sobre o outro e vê-lo criar uma pasta automaticamente.

Se você deseja apenas se livrar de um aplicativo, pode excluí-lo. Escolha aquele que você deseja se livrar e, em seguida, mantenha pressionado o botão de seleção / touchpad no controle remoto até que o ícone comece a vibrar e pressione Reproduzir / Pausar para acessar um novo menu. A partir daí, clique em "excluir".

Uma das coisas mais irritantes sobre qualquer dispositivo de entretenimento doméstico é o controle remoto, especialmente se você precisar usá-lo para inserir consultas de texto. Se você é um dos poucos - senão o único - pessoas neste mundo que nunca perdem um controle remoto, ainda assim terá que sofrer com a experiência de clicar manualmente em cada letra durante a pesquisa.

Mas, como a maioria das coisas na vida, existe um aplicativo para isso.

Se você perder seu controle remoto da Apple TV ou simplesmente quiser usar um teclado para digitar uma consulta, baixe o aplicativo Remote grátis no seu iPhone, iPod Touch, iPad ou mesmo - você acredita - no seu Apple Watch. É uma coisa linda e fácil (e quase impossível de perder).

Quando você configurá-lo pela primeira vez, ele procurará caixas da Apple TV em sua rede e, depois de selecionar aquela com a qual deseja usá-lo, insira um código que será exibido na tela e pronto, você está feito.

Se você está procurando uma parte específica de um filme ou perdeu alguma quando saiu da sala para pegar aquela coisa (você esqueceu o que era), pode percorrer a linha do tempo do vídeo pressionando o botão de pausa e deslizando para a esquerda no touchpad até encontrar a cena que procura. Conforme você desliza, ele mostra uma miniatura de visualização acima da linha do tempo, atualizando em tempo real, por isso é super preciso.

Se você preferir ir um pouco mais tradicional, você pode simplesmente clicar no lado esquerdo ou do lado direito do touchpad para voltar ou avançar em incrementos de 10 segundos.

Este é útil para aqueles de vocês que têm problemas para ouvir ou simplesmente querem assistir a um filme estrangeiro, mas ainda entendem o que está acontecendo: o Apple TV permite que você habilite as legendas. Existem algumas maneiras de fazer isso, mas a maneira mais fácil é deslizar para baixo enquanto assiste a um programa.

Você verá as opções para habilitar as legendas na parte superior da tela, se estiverem disponíveis. O Demolidor no Netflix, por exemplo, permite que você escolha entre inglês, francês, alemão e espanhol. Impressionante.

Como todos os outros sistemas operacionais do mundo agora, você pode ter um tema escuro em sua Apple TV. Por padrão, ele é definido com o tema claro, então vá em Ajustes> Geral> Aparência e escolha a opção "Escuro" ou você pode fazer com que ele mude automaticamente ao anoitecer selecionando "Automático".

Uma das coisas mais legais de possuir uma Apple TV é a videografia em câmera lenta nos papéis de parede / protetores de tela ao vivo que aparecem após alguns minutos de atividade. Para descobrir onde ele está (se você não tiver certeza), apenas toque levemente no touchpad do controle remoto e um texto aparecerá na tela informando onde ele está.

Normalmente, você só verá aquelas incríveis cenas de papel de parede ao vivo quando a TV estiver inativa por alguns minutos. Mas, você pode ativá-lo manualmente. Vá para a tela inicial e pressione o botão Menu novamente, e ele entrará no modo protetor de tela.

Você pode renomear sua Apple TV. Sim - quem sabe? Isso é útil se você tiver mais de um Apple TV em sua casa e quiser saber a qualquer momento qual deles está em sua rede. Para nomear sua Apple TV, navegue até Ajustes> Geral> Sobre> Nome. Nesse ponto, você pode escolher na lista de nomes padrão da Apple.

A Apple permite que você nomeie sua Apple TV com base no cômodo em que ela está, como a sala de estar, mas se você quiser ser ainda mais criativo, pode designar um nome personalizado. Chamamos o nosso de Bob. Oi Bob!

Se você deseja ajustar a qualidade do vídeo e do áudio, basta acessar Ajustes> Vídeo e Áudio e aqui você encontrará várias opções. Você pode alterar a resolução ou combinar a taxa de quadros da TV com o conteúdo.

Você pode até mesmo selecionar a desativação desses "cliques" de navegação, para que não haja aquele barulho estranho toda vez que você passa o dedo no touchpad enquanto rola pelas listas e ícones de aplicativos.

Uma das opções mais úteis no sistema Apple TV é a capacidade de adicionar um código PIN ao conteúdo com uma classificação específica (ou superior) para que seus filhos não possam assistir acidentalmente a qualquer coisa que você considere inadequada. A única desvantagem dessa opção nativa é que ela se aplica apenas ao conteúdo do iTunes: filmes e programas de TV que você comprou ou alugou através da Apple.

Para definir um código PIN, vá para Ajustes> Geral> Restrições. Ele solicitará que você defina um código PIN assim que o ligar. Se você rolar a lista para baixo, verá "Conteúdo permitido", e aqui é onde você pode escolher quais músicas ou podcasts são permitidos, bem como definir classificações para filmes e programas de TV.

Se seus filhos estão bem assistindo a conteúdo com classificação 12, você pode escolher isso como mínimo e, então, toda vez que tentar assistir a um filme com classificação 15 ou 18, será solicitado que você insira o código PIN que você definiu anteriormente. Para outros serviços - como Amazon Prime - você precisará passar pelas opções de controle dos pais do próprio provedor.

Se você gostaria de assistir seus programas favoritos sem perturbar o resto da casa, você pode emparelhar alguns fones de ouvido com sua Apple TV. Abra o menu Configurações, vá para "Remotos e dispositivos" e desça até "Bluetooth". Agora você verá uma lista de dispositivos disponíveis.

Se você já possui fones de ouvido AirPods ou Beats com o chip Apple H1, seus fones de ouvido já estarão emparelhados com a TV por meio da magia do iCloud. Para quaisquer outros, coloque-os em modo de emparelhamento e espere até que apareçam em "Outros Dispositivos".

Este mesmo método se aplica a teclados Bluetooth e controladores de jogo também. Cada controlador terá seu próprio método de colocá-lo no modo de emparelhamento. Por exemplo, com o Xbox Wireless Controller, basta pressionar e segurar o botão Conectar por alguns segundos. Com o PlayStation DualShock 4, você pressiona e segura os botões PS e Share juntos até que a luz comece a piscar.

Há um longo caminho e um curto caminho para fazer sua Apple TV dormir. Você pode - é claro - acessar o menu de configurações navegando em Configurações> Dormir Agora. A maneira mais fácil, no entanto, é manter pressionado o botão Home / Apple TV até ver um menu lateral estreito deslizar para a direita na tela.

Aqui você verá um grande botão que diz "Sleep". Quando pressionado, o Apple TV será desligado e sua TV (e todos os outros dispositivos conectados) entrará no modo de espera.

Escrito por Cam Bunton e Elyse Betters. Edição por Britta O'Boyle.