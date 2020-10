Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Apple oferece sua própria TV e serviço de streaming de filmes chamado Apple TV + (ou Apple TV Plus). Apresentado como rival direto da Apple para empresas como Netflix, Amazon Prime Video e Disney + , o novo serviço apresenta apenas programação original - tudo por meio do aplicativo Apple TV existente para vários dispositivos. Aqui está tudo o que você precisa saber.

Apple TV + é o lar da Apple para filmes e séries originais.

Ele está disponível em uma assinatura mensal e em várias plataformas por meio da versão mais recente do aplicativo Apple TV. O Apple TV + oferece conteúdo exclusivo e sem anúncios, que recebeu luz verde ou foi produzido internamente pela própria Apple. Para ajudar a garantir o sucesso de sua primeira investida no conteúdo original, a Apple fez parceria com alguns dos maiores nomes de Hollywood, como Steven Spielberg, Oprah Winfrey, JJ Abrams e até mesmo Big Bird.

O Apple TV + está disponível em mais de 100 países, incluindo os EUA e o Reino Unido.

Você pode assinar e assistir a Apple TV + por meio do aplicativo Apple TV disponível em vários dispositivos .

O Apple TV + custa apenas £ 4,99 / $ 4,99 por mês para uma assinatura familiar . No entanto, você pode economizar um pouco se assinar o Apple One , lançado no outono de 2020, que agrega outros serviços de streaming da Apple com desconto. Os usuários interessados podem ainda obter um período de teste de sete dias para o Apple TV + para assistir a conteúdo gratuitamente.

Por fim, a Apple dá a quem compra um novo iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou Apple TV um ano de Apple TV + gratuitamente.

Pacote de serviços da Apple para Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + e Fitness + lançado em outubro de 2020. Isso significa que agora você pode assinar o Apple TV + por meio de um dos três diferentes níveis de pacote do Apple One: Individual, Família e Premier. Os planos Individual e Família do Apple One estão disponíveis em mais de 100 países e regiões, incluindo os EUA e o Reino Unido. O plano Premier também foi lançado, mas apenas nos EUA, Reino Unido, Canadá e Austrália.

Veja quanto custa cada camada Apple One no lançamento:

Individual: você obtém Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade e 50 GB de armazenamento iCloud por £ 14,95 / $ 14,95 por mês.

você obtém Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade e 50 GB de armazenamento iCloud por £ 14,95 / $ 14,95 por mês. Família: até seis membros da sua família recebem Apple Music, Apple TV + e Apple Arcade e 200 GB de iCloud por £ 14,95 / $ 19,95 por mês.

até seis membros da sua família recebem Apple Music, Apple TV + e Apple Arcade e 200 GB de iCloud por £ 14,95 / $ 19,95 por mês. Premier: Inclui todos os outros benefícios, mas aumenta o armazenamento do iCloud para 2 TB por mês e adiciona assinaturas para o serviço de revistas e jornais News + e o serviço recentemente anunciado Fitness + por £ 29,95 / $ 29,95 por mês.

Os assinantes pela primeira vez podem seguir estas etapas para assinar o Apple One:

Abra o aplicativo Configurações em seu dispositivo iOS. Vá até o seu nome na parte superior das Configurações. Selecione o menu Assinaturas . Selecione Obter Apple One. Escolha a camada Apple One desejada. Selecione Iniciar avaliação gratuita .

Se você já tiver uma assinatura da Apple, como a Apple TV +, receberá um reembolso proporcional para os dias restantes de sua (s) assinatura (s) existente (s).

Para obter mais detalhes, consulte nosso guia sobre o Apple One.

Qualquer novo iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV ou Mac adquirido após 10 de setembro de 2019 está qualificado para ativar uma assinatura gratuita de um ano.

Ligue o seu dispositivo Apple e entre com o seu ID Apple. Abra o aplicativo Apple TV. Certifique-se de que seu dispositivo esteja executando a versão mais recente do iOS, iPadOS, tvOS ou macOS. A Apple disse que a oferta deve ser apresentada imediatamente após o lançamento do aplicativo. Caso contrário, role para baixo em Assistir agora até que a oferta apareça. Toque em "Aproveite 1 ano grátis". Você pode ser solicitado a inserir sua senha do ID Apple, confirmar suas informações de faturamento ou adicionar um método de pagamento válido.

Apple TV + está disponível dentro do aplicativo Apple TV em dispositivos iOS / iPadOS e Mac. Ele também faz parte da interface do usuário do set-top-box da Apple TV . Também está disponível em algumas smart TVs, bem como em dispositivos Roku e Amazon Fire TV. Infelizmente, não há nenhum aplicativo Android no momento.

Você pode assinar o Apple TV + e assisti-lo em:

Um iPhone ou iPod touch com a versão mais recente do iOS.

Um iPad com a versão mais recente do iPadOS.

Um Apple TV 4K ou Apple TV HD com a versão mais recente do tvOS.

Um Apple TV (3ª geração) com a atualização de software mais recente do Apple TV.

Uma smart TV ou caixa de streaming compatível com o aplicativo Apple TV.

Um Mac executando a versão mais recente do macOS.

O site tv.apple.com em um navegador Safari, Firefox ou Chrome.

Você pode assistir Apple Originals em 4K HDR / Dolby Vision. A maioria dos títulos também oferece som Dolby Atmos.

O Apple TV + foi lançado com apenas nove Apple Originals disponíveis para visualização, mas tem adicionado mais nos últimos meses. Aqui estão alguns trailers:

Greyhound é um filme muito aguardado da Segunda Guerra Mundial, estrelado por Tom Hanks. O capitão Ernest Krause (Hanks) lidera um comboio internacional de 37 navios através do Atlântico para entregar tropas e suprimentos às forças aliadas.

Um fantasma mudou-se para a livraria do bairro local e está lançando personagens fictícios para o mundo real. Cabe a uma gangue de quatro crianças devolvê-los para suas casas. Este drama para crianças é do Sesame Workshop.

A Apple pegou essa saga espacial de ficção científica desenvolvida por Ronald D Moore, mais conhecido pela reinicialização de Battlestar Galactica em 2004. O show explora "o que teria acontecido se a corrida espacial global nunca tivesse terminado" e é estrelado por vários atores, incluindo Joel Kinnaman.

O segundo dos dois programas infantis do Sesame Workshop, Helpsters, é um programa de entretenimento educacional divertido e colorido para crianças mais novas. Pense na Vila Sésamo em 4K e Dolby Vision.

Oprah Winfrey hospeda este programa de entrevistas, com o tema de autores e seus livros, como parte de uma parceria estendida com a Apple. Ela também está trabalhando em dois documentários que serão lançados na Apple TV +. O primeiro é sobre assédio sexual e tem um título provisório de Trabalho Tóxico, enquanto outro é sobre saúde mental em colaboração com o Príncipe Harry.

See é um drama épico de construção de mundo ambientado em um futuro distópico onde a humanidade quase foi exterminada por um vírus. Jason Momoa protagoniza o papel de Baba Voss, um guerreiro, líder e guardião que tem gêmeos nascidos com um poder bastante especial.

Snoopy e a turma protagonizam uma nova aventura animada.

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carrell estrelam uma série sobre o que se passa por trás das câmeras dos vários programas matinais para os quais milhões de americanos acordam todos os dias.

Servant é um thriller psicológico escrito por Tony Basgallop e produzido por M. Night Shyamalan, mais conhecido por Signs. O primeiro episódio da série foi dirigido pelo próprio Shyamalan. A Apple encomendou 10 episódios para a primeira temporada, e cada um tem meia hora de duração.

"Amazing Stories" é uma série de antologia de terror e ficção científica criada por Steven Spielberg. É um revival dos anos 80 que tinha o mesmo nome.

Esta série segue uma equipe de desenvolvedores de videogames. Rob McElhenney interpreta o diretor criativo da empresa, enquanto outros membros do elenco incluem F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch e Jessie Ennis. Charlie Day também é produtor.

"Little America" é uma série de antologia que examina a vida dos imigrantes na América. Cada episódio é escrito por um escritor diferente, com conteúdo coletado pela Epic Magazine. Kumail Nanjiani e Emily V. Gordon, conhecido por "The Big Sick", escreveram o show.

The Banker é uma história verídica estrelada por Anthony Mackie e Samuel L Jackson como dois empresários que contrariaram a tendência contra o estabelecimento racialmente opressor na década de 1960, ajudando afro-americanos a colocar o pé na escada da propriedade.

Esta é uma série de comédia musical de animação que conta a história de uma família de zeladores que moram no Central Park. Vai estrelar Josh Gad, Kristen Bell, Stanley Tucci e Titus Burgess como personagens de voz.

Home Before Dark é uma série dramática sobre Hilde Lysiak, uma criança jornalista que publica um jornal chamado Orange Street News em sua cidade natal, Selinsgrove, Pensilvânia. É estrelado por Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller e Kylie Rogers.

A Apple está almejando um público amplo. A Apple declarou que evitará conteúdo com nudez, linguagem crua e violência. A empresa chegou a engavetar Vital Signs , um programa autobiográfico sobre o artista de hip hop Dr. Dre, já que o CEO da Apple, Tim Cook, era considerado "perturbado" pelo uso de armas, sexo e drogas.

O aplicativo Apple TV também permite que você se inscreva em serviços de terceiros.

Isso é graças a um recurso de canais da Apple TV que é separado da assinatura do Apple TV +. A Apple tem parceria com Showtime, HBO, CBS All Access e outros nos EUA, bem como BFI Player, Starzplay, Arrow TV e vários outros no Reino Unido. Você pode pagar a mais para acessar esses canais adicionais usando sua conta do iTunes para todos os pagamentos e cobranças.

Confira nosso outro guia no aplicativo Apple TV aqui.

Escrito por Maggie Tillman.