Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

A Apple agora oferece seu próprio serviço de streaming de TV e filme: Apple TV +. Afastado como rival direto da Apple de empresas como Netflix, Amazon Prime Video e Disney + , o novo serviço apresenta apenas programação original - por meio do aplicativo Apple TV existente para vários dispositivos.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o TV +, incluindo o preço, onde obtê-lo, os programas disponíveis e muito mais.

O Apple TV + é o lar da Apple para filmes e séries originais. Por meio da versão mais recente do aplicativo Apple TV, a Apple oferece conteúdo exclusivo, sem anúncios, que recebeu luz verde ou foi produzido internamente. Para ajudar a garantir o sucesso de sua primeira incursão no conteúdo original, fez parceria com alguns dos maiores nomes de Hollywood, como Steven Spielberg, Oprah Winfrey, JJ Abrams e até Big Bird.

O Apple TV + está disponível em uma assinatura mensal e está disponível em várias plataformas.

Existem nove programas disponíveis no lançamento, com novos Apple Originals a serem adicionados à Apple TV + todos os meses.

Apple TV + lançado em 1 de novembro de 2019.

O Apple TV + está disponível em mais de 100 países no lançamento. Os EUA e o Reino Unido estão incluídos.

O Apple TV + custa apenas £ 4,99 / US $ 4,99 por mês para uma assinatura familiar .

Antes disso, todos os usuários recebem um período de avaliação de sete dias para assistir conteúdo gratuitamente.

Além disso, a Apple oferece a quem compra um novo iPhone, iPad, iPod touch, Mac ou Apple TV um ano de graça no Apple TV +. Você pode se inscrever e assistir ao Apple TV + por meio do aplicativo Apple TV disponível em vários dispositivos .

O Apple TV + está disponível no aplicativo Apple TV em dispositivos iOS e Mac. Também faz parte da interface do usuário do decodificador de TV da Apple .

Pela primeira vez, também está disponível em algumas TVs inteligentes, bem como em dispositivos Roku e Amazon Fire TV.

Você pode assinar o Apple TV + e assisti-lo em:

Um iPhone ou iPod touch com a versão mais recente do iOS.

Um iPad com a versão mais recente do iPadOS.

Um Apple TV 4K ou Apple TV HD com a versão mais recente do tvOS.

Uma Apple TV (3ª geração) com a atualização de software mais recente da Apple TV.

Uma caixa inteligente de TV ou streaming compatível com o aplicativo Apple TV.

Um Mac executando a versão mais recente do macOS.

O site tv.apple.com em um navegador Safari, Firefox ou Chrome.

Você pode se inscrever no aplicativo Apple TV para a avaliação gratuita de sete dias que é renovada automaticamente assim que a avaliação termina.

Obtenha um ano grátis do Apple TV +:

Qualquer novo iPhone, iPad, iPod Touch, Apple TV ou Mac adquirido após 10 de setembro de 2019 é elegível para ativar uma assinatura gratuita de um ano.

Ligue o dispositivo Apple e entre com seu ID Apple. Abra o aplicativo Apple TV. Verifique se o dispositivo está executando a versão mais recente do iOS, iPadOS, tvOS ou macOS. A Apple disse que a oferta deve ser apresentada imediatamente após o lançamento do aplicativo. Caso contrário, role para baixo em Assista agora até a oferta aparecer. Toque em "Aproveite 1 ano grátis". Você pode ser solicitado a inserir sua senha de ID Apple, confirmar suas informações de cobrança ou adicionar uma forma de pagamento válida.

Você pode assistir os originais da Apple em 4K HDR / Dolby Vision. A maioria dos títulos também oferece som Dolby Atmos.

O Apple TV + foi lançado com apenas nove originais da Apple disponíveis para visualização, mas vem adicionando mais nos últimos meses. Você pode encontrar a maioria deles aqui com trailers:

Baseado na vida da famosa poeta americana Emily Dickinson, interpretada por Hailee Steinfeld , este é um olhar cômico em seu mundo. Jane Krakowski, conhecida por papéis em Unbreakable Kimmy Schmidt e 30 Rock, também estrela como a mãe de Emily.

Um fantasma se mudou para a livraria do bairro local e está lançando personagens fictícios para o mundo real. Cabe a uma turma de quatro crianças devolvê-los de volta para suas casas. Este drama infantil é do Sesame Workshop.

A Apple pegou essa saga espacial de ficção científica desenvolvida por Ronald D Moore, mais conhecida pela reinicialização do Battlestar Galactica em 2004. O programa explora "o que teria acontecido se a corrida espacial global nunca tivesse terminado" e estrelou vários atores, incluindo Joel Kinnaman.

O segundo dos dois programas infantis do Sesame Workshop, Helpsters, é um programa divertido e colorido de educação e entretenimento para crianças pequenas. Pense na Vila Sésamo em 4K e Dolby Vision.

Oprah Winfrey hospeda este programa de entrevistas, com temas de autores e livros, como parte de uma parceria estendida com a Apple. Ela também está trabalhando em dois documentários que serão lançados no Apple TV +. O primeiro é sobre assédio sexual e tem um título de trabalho de trabalho tóxico, enquanto outro é sobre saúde mental em colaboração com o príncipe Harry.

See é um drama épico de construção do mundo ambientado em um futuro distópico, onde a humanidade foi quase destruída por um vírus. Jason Momoa protagoniza o papel de Baba Voss, um guerreiro, líder e guardião que cria gêmeos nascidos com um poder bastante especial.

Snoopy e a gangue estrelam uma nova aventura animada.

Um filme de longa-metragem, The Elephant Queen é um documentário premiado que segue a jornada de uma família de elefantes e é narrado por Chiwetel Ejiofor (12 Anos por Escravo, O Rei Leão).

Jennifer Aniston, Reese Witherspoon e Steve Carrell estrelam uma série sobre o que acontece por trás das câmeras das várias manhãs, mostrando que milhões de americanos acordam todos os dias.

Esta história de amadurecimento é estrelada por Geraldine Viswanathan como uma adolescente muçulmana que encontra seu caminho nos EUA.

Servant é um thriller psicológico escrito por Tony Basgallop e produzido por M. Night Shyamalan, que é mais conhecido por Signs. O primeiro episódio da série foi dirigido pelo próprio Shyamalan. A Apple encomendou 10 episódios para a primeira temporada, e cada um dura meia hora.

A Apple encomendou 10 episódios desse drama, baseado no romance Are You Sleeping, de Kathleen Barber. Explora como a reabertura de um caso de assassinato afeta a filha da vítima. É estrelado por Octavia Spencer, conhecida por Hidden Figures, e Aaron Paul de Breaking Bad.

"Amazing Stories" é uma série de antologia de ficção científica e horror criada por Steven Spielberg. É um renascimento do show dos anos 80 que tinha o mesmo nome.

Esta série segue uma equipe de desenvolvedores de videogames. Rob McElhenney interpreta o diretor criativo da empresa, enquanto outros membros do elenco incluem F. Murray Abraham, Danny Pudi, Imani Hakim, Charlotte Nicdao, David Hornsby, Ashly Burch e Jessie Ennis. Charlie Day também é produtor.

"Little America" é uma série de antologias que analisa a vida de imigrantes na América. Cada episódio é escrito por um escritor diferente, com o conteúdo coletado pela Epic Magazine. Kumail Nanjiani e Emily V. Gordon, conhecidas por "The Big Sick", estão escrevendo o programa.

Em breve serão adicionados ao Apple TV + ...

The Banker é uma história verdadeira estrelada por Anthony Mackie e Samuel L. Jackson como dois empresários que resistiram à tendência contra o establishment racialmente opressivo na década de 1960, ajudando os afro-americanos a pisar na escada da propriedade. Chegará à Apple TV + em 20 de março.

Esta é uma série de comédia musical animada que conta a história de uma família de cuidadores que vivem no Central Park. Será estrelado por Josh Gad, Kristen Bell, Stanley Tucci e Titus Burgess como personagens de voz. Estreia em 29 de maio.

Home Before Dark é uma série dramática sobre Hilde Lysiak, uma jornalista infantil que publica um jornal chamado Orange Street News em sua cidade natal, Selinsgrove, Pensilvânia. Ele estréia em 3 de abril e é estrelado por Brooklynn Prince, Jim Sturgess, Abby Miller e Kylie Rogers.

A Apple tem como alvo um amplo público. Ele teria declarado que evitará conteúdo com nudez, linguagem bruta e violência. Ele até teve uma disputa com o showrunner Bryan Fuller, do Amazing Stories, sobre seus desejos de produzir conteúdo para a família. A empresa também arquivou o Vital Signs , um programa autobiográfico sobre o artista de hip hop Dr. Dre, já que o CEO da Apple, Tim Cook, estava "perturbado" pelo uso de armas, sexo e drogas.

O aplicativo Apple TV também permite que você se inscreva em serviços de terceiros.

Isso se deve a um recurso de canais de TV da Apple que é separado de uma assinatura do Apple TV +. A Apple faz parceria com Showtime, HBO, CBS All Access e outros nos EUA, BFI Player, Starzplay, Arrow TV e vários outros no Reino Unido. Você pode pagar extra e acessar esses canais adicionais usando sua conta do iTunes para todos os pagamentos e cobrança.

Outros serviços gratuitos também podem ser vinculados à Apple TV, incluindo BBC iPlayer, ITV Hub, All 4 e My5 no Reino Unido.