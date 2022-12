Amazônia considerando o serviço autônomo de transmissão de esportes ao vivo

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon está considerando um aplicativo autônomo que será o lar de seus esportes ao vivo.

Atualmente, ela mostra ao vivo jogos da Premier League e torneios de tênis no Reino Unido, além de jogos da NFL e do New York Yankees nos EUA como parte de seu serviço e aplicativo Prime Video. No entanto, diz-se que está dobrando nos esportes ao vivo e o potencial para uma aplicação separada está sendo explorado.

As informações afirmam que "as pessoas informadas sobre as conversas" afirmam que a Amazon discutiu o novo aplicativo internamente, embora não se saiba se seria um serviço adicional pago (ao Prime) ou mesmo se ele irá adiante.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Podemos ver porque a Amazon gostaria de separar seus serviços. O Amazon Prime Video já é um caso muito ocupado, com programas de TV e filmes que estão incluídos com uma assinatura do Prime, e muitos que não estão - os quais você tem que pagar adicionalmente. Depois, há outros canais aos quais você pode se inscrever. Na verdade, na preparação para o Boxe Football Day no Reino Unido, tivemos dificuldade em encontrar a cobertura da Premier League entre os filmes de Natal e similares.

A Amazon também tem um histórico recente de divisão de algum conteúdo em seu próprio aplicativo. O Freevee foi lançado como um serviço separado na segunda metade de 2022, tendo estado anteriormente disponível no próprio aplicativo Prime Video (no Reino Unido, pelo menos).

Escrito por Rik Henderson.