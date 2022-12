Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Henry Cavill pode não ser mais o Super-Homem ou The Witcher, mas os fãs dos jogos de mesa Warhammer 40K não se importarão - ele está trazendo a franquia para nossas telas.

Amazon Prime Video se inscreveu para filmes e/ou programas de TV que ele vai estrelar e produzir executivos, que serão baseados no universo de fantasia de ficção científica da Oficina de Jogos.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso até agora.

O que é o Warhammer 40.000?

Warhammer 40K é um wargame de mesa que apareceu pela primeira vez no final dos anos 80 como um spin-off da série de fantasia de grande sucesso da Games Workshop, Warhammer.

Assim como o original, ele apresenta orcs, demônios e elfos, mas é definido milhares de anos no futuro. Diferentes espécies e culturas estão frequentemente em guerra entre si, e os fuzileiros espaciais são geralmente adornados com fatos de poder - muitas vezes usando enormes botas de metal.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

Tem havido múltiplos videogames baseados no Warhammer 40K e o ator Henry Cavill é um fã autoconfiante. De fato, logo depois de revelar que não iria mais estrelar no próximo filme do Super-Homem, ele publicou uma declaração na Instagram detalhando seu amor pela franquia e planos para construir um "universo cinematográfico" para o Amazon Prime Video.

Veja este post na Instagram Um posto compartilhado por Henry Cavill (@henrycavill)

Data de lançamento do martelo de aquecimento 40K

Como o próprio Cavill destacou, o projeto ainda está em uma fase muito inicial, com um diretor e outros cineastas ainda a serem contratados.

Também ainda não sabemos se sua empresa e a Amazon planejam fazer primeiro um filme, uma série de TV, ou mesmo ambos.

Traremos mais em uma data de lançamento prevista, à medida que mais detalhes surgirem.

Como assistir ao Warhammer 40.000

A única coisa que sabemos com certeza é que o Warhammer 40K será exclusivo do serviço Prime Video da Amazon.

Lote do Martelo Quente 40K e rumores

Até agora, tudo o que sabemos é que a Cavill está para estrelar no projeto. Aguardamos rumores e detalhes sobre outros membros do elenco e a trama.

No entanto, garantimos que haverá botas de metal maciças.

O que mais observar/jogar nesse meio tempo

Você pode saber mais sobre a série Warhammer 40.000 miniaturas de wargame no site da Oficina de Jogos.

Houve também alguns grandes jogos de vídeo no universo ao longo dos anos, incluindo o Warhammer 40.000: Darktide. Está disponível em PC e Xbox, e a melhor notícia é que você pode baixá-lo e jogá-lo agora como parte do Xbox Game Pass.

Escrito por Rik Henderson.