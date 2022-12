Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon e a HBO resolveram suas diferenças de longa data.

A Amazon e a Warner Bros. Discovery anunciaram que a HBO Max estará disponível como Prime Video Channel nos EUA a um custo adicional de US$ 15 por mês. Por esse preço, você terá acesso aos principais programas da HBO, como House of the Dragon, mas você ainda estará no aplicativo Prime Video e poderá acessar outros filmes e programas de dentro do Prime Video.

Você não terá que gerenciar aplicativos ou assinaturas separadas.

O HBO Max Prime Video Channel também fornecerá acesso ao serviço unificado HBO Max e Discovery+ que está por vir. O canal deve entrar ao vivo em 2023 com um nome terrível. Ele combinará a famosa biblioteca da HBO com os mais novos originais do Max e os catálogos mais amplos da Warner Bros e Discovery.

A HBO Max foi lançada pela primeira vez em maio de 2020 - mas sem suporte total para a Amazon. Parecia que a Warner Bros queria que a HBO Max estivesse disponível apenas como um aplicativo dedicado aos aparelhos de TV Fire, em vez de estar disponível como um Prime Video Channel. Enquanto a HBO Max acabou chegando para a Fire TV, levou até agora para que o Prime Video Channel estivesse disponível.

