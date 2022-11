Amazon Freevee resgata vizinhos do ferro-velho

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Vizinhos australianos foram salvos após o serviço de streaming gratuito da Amazon Freevee ter anunciado que pegou o show antes de um retorno em 2023.

Vizinhos, que estavam correndo há 36 anos através da Rede 10 da Austrália, chegaram ao fim no início deste ano depois de correrem por mais de 9.000 episódios. Tudo chegou ao fim quando o Canal 5 do Reino Unido o retirou do ar, fazendo com que ele perdesse um fluxo de receita muito necessário. Esse fluxo agora foi substituído pelo Freevee, um serviço de streaming gratuito agora de propriedade da Amazon.

Surpresa! @neighbours tem uma nova casa na Amazon Freevee! Reexplore as vidas, amores e desafios de seus residentes favoritos de Ramsey Street. Milhares de episódios icônicos e uma série novinha em folha em 2023! pic.twitter.com/Uya6Z02G8O- Amazon Freevee (@AmazonFreevee) 17 de novembro de 2022

As filmagens para a nova temporada começarão em 2023 com o programa pronto para retornar às nossas telas no segundo semestre do ano. Ele vai retomar exatamente onde parou, nos dizem, com estrelas como Alan Fletcher, Ryan Moloney e Stefan Dennis todos prontos para assumir os papéis que deixaram não muito tempo atrás.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

O episódio final de "Neighbours" foi exibido no Canal 5 em julho, com estrelas do passado fazendo uma aparição de retorno para comemorar a ocasião. Vizinhos tem sido o ponto de partida para muitas estrelas ao longo dos anos, com Kylie Minogue, Guy Pearce, Jason Donovan, e Margot Robbie como exemplos principais. Quem será o próximo megastar a começar a andar pela Ramsey Street?

Escrito por Oliver Haslam.