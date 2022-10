A Amazon publica séries de TV Fallout primeiro olhar

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O serviço Prime Video da Amazon e a Kilter Films publicaram um tweet combinado mostrando um still de sua próxima série Fallout TV.

Ainda não há um trailer, e você só tem um vislumbre de uma figura sombria aparentemente prestes a sair de um cofre, mas é a primeira imagem oficial do programa.

A série, que estrelará Walton Goggins (The Hateful Eight, The Righteous Gemstones) e Ella Purnell (Yellowjackets), começou a filmar no início deste ano e só deve chegar ao Prime Video no final de 2023. No entanto, também já vimos algumas fotos vazadas do set, que mostram que a produção está seguindo de perto o estilo artístico dos jogos.

O tweet foi postado para parabenizar Bethesda no 25º aniversário da franquia Fallout. As comemorações, que duraram um mês, terminaram há alguns dias.

O programa Fallout está sendo escrito e dirigido por Jonathan Nolan (Westworld) - pelo menos, o primeiro episódio é. Nolan também serve como showrunner ao lado de Lisa Joy. Eles já o descreveram anteriormente como "massivo, subversivo e sombriamente engraçado".

O programa também está sendo produzido por Todd Howard do Bethesda Game Studios e James Altman do Bethesda Softworks.

Escrito por Rik Henderson.