(Pocket-lint) - A Amazon anunciou o Fire TV Omni QLED, uma nova linha de televisores Fire TV que coloca maior ênfase na qualidade da imagem do que aqueles que já foram antes.

Oferecendo displays de pontos quânticos e retroiluminação completa com até 96 zonas, os televisores de 65 e 75 polegadas devem oferecer melhor desempenho em cores, melhor contraste, níveis de preto melhorados em comparação com a linha Omni de 2021.

Há também sensores de presença, para que a TV possa desligar-se automaticamente quando ninguém estiver na sala por um período de tempo, e sensores de luz ambiente, que funcionam com Dolby Vision IQ e HDR10 Plus Adaptive, para ajustar automaticamente o brilho de seu conteúdo com base nas condições de luz de sua sala.

Como antes, há um microfone de campo remoto embutido para acessar o Alexa hands-free (que pode ser desligado se você desejar), e claro, todo o conteúdo da Fire TV como sistema inteligente da televisão.

Um novo recurso chamado Ambient Experience leva a luta para a linha Frame da Samsung, na medida em que permite que os proprietários configurem a TV para exibir obras de arte quando a tela estiver ociosa, com acesso a mais de 1.500 galerias de peças de arte de qualidade gratuita. Também pode mostrar sua coleção de fotos pessoais, com um rápido comando Alexa.

Alternativamente, você pode optar por mostrar uma gama de widgets Alexa, incluindo seu calendário, lembretes e um widget What Should I Watch, para lhe dar recomendações sobre os títulos de tendências do dia na Fire TV.

A própria linha de TV da Amazon foi lançada nos EUA em 2021, mas ainda não chegou ao fim do dia. As telas econômicas já colocaram a experiência em primeiro lugar e o desempenho em segundo lugar, mas com o Fire TV Omni QLED, a Amazon está procurando mudar isso.

A série Fire TV Omni QLED estará disponível nas versões de 65 e 75 polegadas por $799,99 e $1.099,99, respectivamente. Elas estarão disponíveis nos EUA e Canadá, diretamente da Amazon e também através da Best Buy, com pré-compra a partir de hoje.

Escrito por Verity Burns.