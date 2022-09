Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Junto com uma infinidade de outros dispositivos, a Amazon revelou uma versão atualizada de seu controle remoto controlado por voz Fire TV, e este tem uma funcionalidade útil para garantir que você nunca o perca para sempre.

O novo Alexa Voice Remote Pro pode ser encontrado quando estiver faltando. Tudo que você tem que fazer é dizer 'Alexa, encontre meu controle remoto' se você tiver um dispositivo Echo/Alexa em sua casa, ou você usa o botão do localizador remoto dentro do aplicativo Fire TV, e o controle remoto começará a tocar para ajudá-lo a encontrá-lo.

Isso também não é tudo que a Amazon adicionou ao seu controle remoto. Há dois novos botões personalizáveis que você pode programar para levá-lo diretamente para seus aplicativos ou canais favoritos, ou programá-los para executar as funções domésticas inteligentes do Alexa.

Isso significa que você pode tê-los programados para desligar suas luzes inteligentes se quiser, ou programá-los para ativar uma de suas rotinas Alexa que você usa com mais freqüência, desligando vários dispositivos ao mesmo tempo (ou qualquer outra coisa que você tenha configurado para fazer).

Usando sensores de movimento e iluminação de fundo, o controle remoto também pode acender quando detecta que foi captado em condições de pouca luz. Por exemplo, ao assistir a filmes na cama à noite.

O Alexa Voice Remote Pro funciona com quase todos os dispositivos de transmissão de Fire TV e TVs com Fire TV e está disponível para pré-encomenda a partir de hoje por US$ 34,99 nos EUA.

Escrito por Cam Bunton.