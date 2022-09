Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon atualizou seu dispositivo de streaming Fire TV Cube, adicionando um processador mais potente de 2,0GHz octa-core e suporte Wi-Fi 6E para uma melhor conectividade sem fio.

O Fire TV Cube 2022 também tem um novo design arredondado, com um envoltório de tecido para auxiliar a qualidade de áudio do alto-falante embutido.

Ele introduz uma porta USB adicional para conexão de um dispositivo de armazenamento ou webcam, e há uma nova entrada HDMI também, para permitir que os usuários conectem uma fonte de vídeo separada.

O Cube suporta uma ampla gama de formatos de vídeo e áudio, como 4K, HDR, Dolby Vision e Dolby Atmos. O aumento da super resolução a bordo melhora as imagens de vídeo, dependendo da resolução de sua TV.

POCKET-LINT VIDEO OF THE DAY

"O novíssimo Fire TV Cube é um grande passo para a Fire TV - é o mais rápido, mais potente e mais versátil reprodutor de mídia de streaming que já fizemos", disse o vice-presidente de dispositivos e serviços de entretenimento da Amazon, Daniel Rausch.

"Este poderoso processamento e suporte Wi-Fi 6E do Fire TV Cube proporciona uma experiência de streaming incrivelmente suave, e a entrada HDMI significa que você pode estender instantaneamente a simplicidade da Fire TV e o controle do Alexa sem as mãos ao seu sistema de entretenimento doméstico".

O novo Amazon Fire TV Cube está disponível para pré-compra agora, com preço de $139,99 nos EUA, £139,99 no Reino Unido.

squirrel_widget_12855895

Escrito por Rik Henderson.