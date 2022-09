Série de TV Blade Runner Greenlit da Amazon para Prime Video

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A série de TV Blade Runner é agora oficial - ela foi iluminada de verde pela Amazon para seu serviço Prime Video.

Como foi dito anteriormente, ela será chamada de"Blade Runner 2099" e será ambientada 50 anos após os eventos da seqüência de filmes estrelada por Ryan Gosling.

Ainda não há notícias sobre elenco ou história, mas será produzido pelo diretor do filme original, Ridley Scott. Silka Luisa (Halo, Shining Girls) servirá como showrunner.

Também atuando como produtor executivo será o escritor do soberbo Blade Runner 2049, Michael Green.

"O Blade Runner original, dirigido por Ridley Scott, é considerado um dos maiores e mais influentes filmes de ficção científica de todos os tempos, e estamos entusiasmados em apresentar o Blade Runner 2099 aos nossos clientes globais do Prime Video", disse Vernon Sanders dos estúdios Amazon (como relatado pela Variety).

"Temos a honra de poder apresentar esta continuação da franquia Blade Runner, e estamos confiantes de que ao nos associarmos com a Ridley, Alcon Entertainment, Scott Free Productions e a extraordinariamente talentosa Silka Luisa, Blade Runner 2099 manterá o intelecto, os temas e o espírito de seus antecessores cinematográficos".

Blade Runner foi o primeiro sucesso de bilheteria dos cinemas em 1982 como é uma adaptação solta do romance de Philip K Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep. O filme foi lançado com narração do líder Harrison Ford, pois o estúdio pensava que o público não seria capaz de acompanhar a história de outra forma.

Isso se mostrou incorreto quando uma versão Cut do diretor do filme foi lançada uma década depois. Ele removeu a narração e "corrigiu" várias cenas, incluindo o final feliz controverso. Como resultado, é um filme muito melhor. O 4K Ultra HD Blu-ray do Final Cut 2007 da Scott vale especialmente um relógio, graças a uma remasterização soberba.

A sequela de Denis Villeneuve, Blade Runner 2049, também é muito apreciada, por isso a Amazon tem seu trabalho muito facilitado.

Escrito por Rik Henderson.