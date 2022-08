Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - As fotos supostamente tiradas no conjunto da série de TV Fallout foram compartilhadas on-line. E sim, parece mesmo o Fallout.

O programa está sendo feito para o Amazon Prime Video com Jonathan Nolan e Lisa Joy do Westworld servindo como exibicionistas. Houve vários vazamentos nos últimos meses, com algumas fotos externas mostrando os elementos da paisagem pós-apocalíptica, mas as últimas oferecem pela primeira vez vistas do interior do cofre de abertura (presumivelmente).

-

O Cofre 33, como é chamado, é original para a série. As fotos foram postadas pela conta de fãs do Twitter @BethesdaArabic e também mostram uma fazenda fora da entrada do cofre.

تسريبات

حول صور مسلسل #FalloutTV لكن هذه المره حول الملجئ 33 الذي سيكون ملجئ جديد بالكامل بالكامل بالجملة 1/3 pic.twitter.com/WKWKGA7Ayi- باثيزدا بالعربية (@BethesdaArabic) 16 de agosto de 2022

É ótimo ver que o espetáculo será estilisticamente próximo à série de jogos. Isso talvez não seja uma surpresa tão grande considerando o envolvimento de Todd Howard, de Bethesda, que está servindo como produtor executivo.

Ainda não se sabe quando o programa poderá aparecer no Prime Video, embora a quantidade de trabalho feito no desenho do cenário até agora e uma sugestão anterior de que começou a ser arquivado em julho deste ano aponte para um lançamento em 2023.

Também vale a pena conferir as outras imagens na conta @BethesdaArabic no Twitter, pois há algumas fotos de adereços internos e outros itens do conjunto a serem omitidos.

E com o Quakecon começando hoje mais tarde, podemos até descobrir alguns detalhes oficiais do próprio Bethesda como parte das comemorações. Mantenha-os descascados.

Escrito por Rik Henderson.