Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon está planejando entrar na corrida de licitação para garantir direitos de transmissão para a lista de eventos do Conselho Internacional de Críquete (ICC) de 2024 a 2031, a próxima janela de datas disponível.

Ganhar os direitos em determinados territórios permitiria à Amazon transmitir eventos importantes no calendário de cricket, incluindo tanto a Copa do Mundo de Críquete quanto a Copa do Mundo T20, ambos formatos populares.

De acordo com Cricbuzz, a Amazon está de fato se reunindo com funcionários da ICC para discutir uma provável proposta, em outro esforço para expandir sua produção esportiva ao vivo, que cresce consistentemente.

Nas últimas semanas, acrescentou a Liga dos Campeões ao seu elenco, um dos torneios esportivos anuais mais populares do mundo, e com muitas coisas de tênis em seu arsenal estão parecendo boas para os fãs de esportes com assinaturas Prime.

Dito isto, a imagem do críquete é um pouco mais complexa, uma vez que a Amazon detém alguns direitos sobre a primeira divisão indiana, mas não garantiu nenhum no mais recente conjunto de pacotes oferecidos, num sinal de que o negócio pode não ter proporcionado um retorno suficiente sobre o investimento necessário para assegurar o mesmo.

É claro que, sem nada ainda finalizado, não há nenhuma garantia de que a Amazon irá licitar ou ter sucesso em sua tentativa de comprar um pacote ICC, uma vez que outros concorrentes estarão envolvidos. Teremos que aguardar a confirmação oficial de qualquer confirmação.

Escrito por Max Freeman-Mills.