Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon está produzindo um enorme e caro Lord da série Rings, e antes do lançamento do show no outono, tratou de todos para um novo trailer em San Diego Comic-Con 2022.

O estúdio de transmissão revelou um teaser de três minutos de duração de The Rings of Power, um novo show para Prime Video que acontece milhares de anos antes dos eventos da franquia do filme Lord of the Rings. É ambientado durante a "Segunda Era" da história da Terra Média. O novo trailer mostra alguns cenários fantásticos e incríveis cenas de batalha. Você pode assisti-lo no topo desta página.

Durante muito tempo, a premissa do espetáculo foi um mistério, assim como seu cenário, mas as coisas ficaram muito mais claras quando a Amazon revelou o título e confirmou alguns detalhes. O novo clipe revela que Sauron está voltando, e as facções terão que se unir para deter o Senhor das Trevas. A série também se concentrará na forja dos Anéis do Poder. Para mais rumores sobre a série, veja o guia Pocket-lint.

O novo show da Amazon está previsto para começar em 2 de setembro de 2022. Isso significa que os Anéis de Poder serão exclusivos da Amazon Prime Video, portanto, a única maneira de assistir será tendo um membro Prime.

Foi relatado que terá um orçamento de produção de US$ 1 bilhão.

Escrito por Maggie Tillman.