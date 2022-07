Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Prime Video está finalmente recebendo um redesenho adequado, com um novo visual para o serviço de streaming da Amazon começando a ser lançado esta semana.

O novo design virá primeiro para "dispositivos de sala de estar conectados", ou seja, dispositivos Fire TV, aplicativos de TV inteligente e aplicativos de console, ao lado de dispositivos Android, antes de se estender um pouco mais lentamente para outras categorias.

Ele apresenta um sistema de navegação muito simplificado que será familiar a qualquer pessoa que tenha usado Netflix ou Disney Plus nos últimos tempos, colando um monte de categorias ao longo da esquerda de sua tela para um acesso mais fácil, em vez de alojá-las na parte superior da página.

Seu carrossel "continue assistindo" será mais fácil de acessar do que antes, assim como uma lista dos Top 10 mais populares localmente em sua região, enquanto uma nova seção de TV ao vivo lhe permitirá sintonizar a TV digital se ela estiver disponível em sua área.

As seis categorias ao lado são Home, Store, Find, Live TV, Free with Ads e My Stuff, mas a maioria conterá subcategorias para facilitar a navegação, de acordo com a equipe do Prime Video, que levou cerca de 18 meses para preparar o redesenho.

Como antes, você poderá filtrar os resultados da busca pelo que está incluído em sua assinatura do Prime Video, para evitar pagar qualquer extra por shows ou filmes, enquanto outros novos filtros também permitirão que você seja apresentado exclusivamente com conteúdo 4K, por exemplo.

Você deverá ver a nova versão do Prime Video nas próximas semanas se seus dispositivos se ajustarem aos critérios, mas as versões iOS e Web demorarão um pouco mais para chegar - também não temos nenhum tipo de janela firme para fixá-los.

Escrito por Max Freeman-Mills.