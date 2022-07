The Boys season 4 on Amazon Prime Video: O que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você ainda não sabia, logo percebe que haverá outra temporada do The Boys assim que os créditos finais aparecerem em sua 3 final de temporada.

É possível que o programa mais controverso, mas exaltante da TV, tenha sido escolhido para uma temporada 4, então aqui está tudo o que sabemos sobre ele até agora.

AVISO: Há spoilers para a terceira temporada, se você ainda não assistiu.

A temporada 4 dos Boys foi iluminada pela Amazon Studios logo após o início da 3ª temporada (por volta do início de junho de 2022), Ainda há poucos detalhes oficiais sobre ela, mas ainda há muito material de origem intocado na série de quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson em que ela se baseia.

Veja este post na Instagram Um posto compartilhado por The Boys (@theboystv)

É verdade que, considerando que o show já se desviou um pouco da série de quadrinhos, incluindo mudanças cronológicas, é difícil prever o que será usado pelo showrunner Eric Kripke para a temporada 4 e o que não será. Mas é possível garantir que será igualmente chocante e engraçado.

AVISO FINAL: Aí vêm os estraga-prazeres:

O que ele terá que abordar é a grande redução da expectativa de vida do açougueiro, a contínua descida de Homelander ao narcisismo e a habilidade questionável dos pais, e a secreta corrida de Victoria Neuman para ser a vice-presidente.

Há muitas outras suposições que também podem ser introduzidas, com os quadrinhos apresentando versões pastiche de praticamente todos os grandes supergrupos DC e Marvel (como a Liga da Justiça / Os Sete, e Os Vingadores / Payback).

Alguns, como Os Jovens Americanos (os Teen Titans) já foram abordados no programa (o Drummer Boy estava na terceira temporada, por exemplo), mas também pudemos ver o Teenage Kix ou os G-Men aparecerem em algum momento.

Os G-Men em particular são essencialmente baseados nos X-Men, portanto poderiam desempenhar um grande papel.

Há uma sugestão de que Black Noir poderia voltar também. Ele pode estar empurrando as margaridas para cima neste momento, mas outra pessoa pode assumir a persona.

"Definitivamente não é a última vez que vemos Black Noir como um herói", disse Kipke ao Entertainment Weekly. "É só que o cara que estava dentro [do terno Noir] na temporada 3, ele se foi".

Quanto à data de lançamento, ainda não há nada de concreto, embora a filmagem deva começar em breve - em agosto de 2022. E com a pandemia não alterando mais os cronogramas de produção, isso pode significar que teremos a quarta temporada no verão de 2023.

The Boys TV show é exclusivo do Prime Video. Você pode pagar mensalmente pelo serviço Prime Video da Amazon por conta própria, ou obtê-lo completamente grátis como parte de um conjunto mais amplo de benefícios com o Amazon Prime.

Embora atualmente não confirmado, cada temporada até agora foi composta de oito episódios. Não há razão para duvidar que a temporada 4 será diferente.

Você pode assistir as temporadas 1-3 de The Boys no Prime Video agora mesmo.

Há também uma série spin-off disponível na plataforma de streaming, o Emmy nomeado The Boys Presents: Diabólico. Trata-se de uma série animada que apresenta oito histórias inéditas do universo de The Boys, cada uma apresentada em um estilo de animação diferente.

Aqui está um trailer:

Ainda não se sabe se The Boys concluirá com a temporada 4 - alguns dos penhascos no final da temporada 3 o sugeririam.

No entanto, foi confirmado que haverá uma série adicional de spin-off baseados em uma faculdade para supes. The Boys: Varsity. Pode até aparecer antes dos ares da temporada 4.

O showrunner Eric Kipke descreve-o como tendo "um tom e estilo próprio".

"É a nossa aceitação de um espetáculo universitário, com um conjunto de suposições jovens fascinantes, complicadas e às vezes mortíferas", explicou ele em 2021.

Escrito por Rik Henderson.