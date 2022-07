Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - O Blade Runner está chegando à pequena tela, graças à Amazon e Ridley Scott.

Uma nova série de TV será ambientada 50 anos após a seqüência do filme, Blade Runner 2049, e poderá até apresentar um retorno para Harrison Ford.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Blade Runner 2099 até agora.

A série de TV Blade Runner foi anunciada pela primeira vez no final de 2021, quando o próprio Ridley Scott revelou que um piloto havia sido escrito.

Foi então confirmado em fevereiro de 2022, com relatos de que Scott é executivo produzindo o projeto para os estúdios Amazon e que ele poderia até mesmo dirigir alguns episódios.

Ainda não há indicações sobre quando ele poderia estrear, embora se pense que a produção completa poderia começar este ano para lançamento no final de 2023.

Como uma produção dos estúdios da Amazônia, o show será exclusivo da Amazon Prime Video.

Assim como a Scott, Silka Luisa atuará como produtora executiva. Ela também é a apresentadora do programa Shining Girls for Apple TV+ e trabalhou como produtora na série de TV Halo.

O programa será ambientado 50 anos após o veículo Ryan Gosling, Blade Runner 2049, e como o filme de 2017 contará uma nova história. O original de 1982 foi baseado no romance de Philip K. Dick, Do Androids Dream of Electric Sheep.

Isso é praticamente tudo o que sabemos sobre o programa até agora. Ainda não temos uma lista de elenco ou mais detalhes do enredo, embora o próprio Harrison Ford esteja em negociações para voltar como Rick Deckard mais uma vez para o programa de TV.

Scott também revelou anteriormente que um episódio piloto e a "bíblia" do programa já foram produzidos.

Afirma-se que a Amazon encomendou 10 episódios da série Blade Runner 2099.

Naturalmente, na preparação da nova série você deve alcançar o filme de 1982, Blade Runner, e sua seqüência de 2017, Blade Runner 2049.

Ambos são filmes soberbos, especialmente em 4K em plataformas de streaming e em 4K Blu-ray. A remasterização Ultra HD do original é especialmente impressionante considerando que o material original tem 40 anos de idade.

