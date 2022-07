Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - A Amazon está ampliando a disponibilidade de seu recurso Watch Party, permitindo que você veja TV e filmes junto com seus amigos a partir de mais dispositivos do que antes.

Anteriormente, o recurso estava disponível através do aplicativo Prime Video nos dispositivos Fire TV, Android e aplicativos iOS e em computadores desktop.

Agora também será possível utilizá-lo através de TVs inteligentes diretamente, através de outros dispositivos de streaming como os bastões Roku e através de consoles de jogos como o PlayStation 5 e o Xbox Series X.

Watch Party fez sua estréia durante um período de lockdowns relacionados à pandemia, como uma forma bem-vinda de se reunir enquanto desfruta de alguma TV sem a necessidade de estar pessoalmente. Tem se expandido desde então, demonstrando que a Amazon deve estar vendo um envolvimento consistente com ela.

Você pode conversar com texto enquanto assiste, o que obviamente facilita o uso de um dispositivo que tem um teclado no qual você pode digitar mais rapidamente, mas a flexibilidade adicional de um conjunto maior de dispositivos compatíveis irá sem dúvida agradar a qualquer um que tenha estado esperando para usar o recurso no hardware que foi configurado.

Escrito por Max Freeman-Mills.