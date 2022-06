Clarkson's Farm season 2: Tudo o que sabemos até agora

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Já faz um tempo que não nos encontramos com Jeremy e Kaleb e suas desventuras rurais. O espetáculo chegou originalmente às nossas telas em junho de 2021 e proporcionou muitas risadas enquanto seguimos Jeremy e um novo elenco encantador de personagens lutando para administrar uma fazenda de 1.000 acres em Cotswolds.

Como era de se esperar, sendo o cara do carro de fato, Clarkson não sabia muito sobre agricultura e a hilaridade se seguiu enquanto ele atravessava um novo mundo corajoso.

Agora, os fãs do programa estão ansiosos por mais ação agrícola, então reunimos tudo o que você precisa saber sobre a próxima temporada.

Em julho de 2021, foi confirmado que o programa voltaria para uma segunda temporada, e as filmagens começaram rapidamente após o anúncio. Entretanto, nenhuma data de lançamento foi anunciada oficialmente.

Em 11 de junho de 2022, Clarkson respondeu a um comentário da Instagram de um fã que perguntou "Alguma novidade sobre a temporada 2? Ele declarou "As filmagens terminam em meados de julho". Portanto, deve ser editado e pronto para ser lançado no início do novo ano".

Portanto, a partir de agora, nossa melhor estimativa é para o início de 2023.

Clarkson's Farm é um Original da Amazônia e isso significa que sua segunda temporada estará disponível para assistir no Prime Video exclusivamente.

O Prime Video é gratuito com assinatura da Amazon Prime, que custa $12,99/£7,99 por mês ou, se preferir, você pode assinar o Prime Video exclusivamente por $8,99/£5,99 por mês.

Ainda não se sabe em quantos episódios consistirá a temporada 2, mas a primeira temporada teve oito episódios, portanto, podemos esperar o mesmo ou mais na temporada 2.

Você provavelmente pode adivinhar que o titular Jeremy Clarkson voltará para a temporada 2, mas e o resto da equipe da fazenda?

A boa notícia é que o favorito dos fãs, Kaleb Cooper, confirmou que ele estará na segunda temporada. Afinal, é provavelmente justo dizer que a fazenda não correria sem ele.

Juntando-se à dupla estará Lisa Hogan, a namorada de longa data de Clarkson, "alegre" Charlie Ireland, o agente terrestre e o hilariante chefe de segurança, Gerald Cooper.

Se você não se importa com as pessoas e está apenas pensando se Jeremy ainda está usando o ridículo trator Lamborghini, imagens de primeira vista confirmam que a besta ainda está em ação.

Ainda não há trailer, mas se você estiver ansioso por um vislumbre nos bastidores, a conta Instagram de Jeremy Clarkson, assim como a conta da Diddly Squat Farm Shop, são ótimos lugares para obter sua reparação.

A primeira temporada da Fazenda Clarkson está disponível para ser transmitida em sua totalidade no Amazon Prime Video. Você precisará ser um membro para assistir, mas se desejar, você pode se inscrever aqui.

Escrito por Luke Baker.