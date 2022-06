Última chance de assistir aos filmes de Bond no Amazon Prime Video

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizagem mecânica antes de ser revista por um editor humano em seu idioma nativo.

(Pocket-lint) - Se você ainda não começou a transmitir toda a série de filmes de James Bond no serviço Prime Video da Amazon, é melhor começar a rachar. Todos, exceto o No Time to Die, serão removidos novamente em 14 de junho de 2022.

A coleção de 25 filmes de James Bond está disponível para transmissão no Prime Video desde 15 de abril, mas mesmo quando os adicionou, a Amazon disse que seria por um "período limitado". Infelizmente, isso logo termina.

Nenhum dos seguintes filmes estará disponível após a próxima terça-feira:

Dr. No

Da Rússia com amor

Goldfinger

Thunderball

Você Só Vive Duas Vezes

Sobre o Serviço Secreto de Sua Majestade

Os diamantes são para sempre

Viver e deixar morrer

O Homem com a Pistola de Ouro

O espião que me amou

Moonraker

Somente para Seus Olhos

Octopussy

Uma visão para uma matança

As Luzes Vivas do Dia

Licença para matar

GoldenEye

O Amanhã Nunca Morre

O mundo não é suficiente

Die Another Day (Morra outro dia)

Cassino Royale

Quantum Of Solace

Skyfall

Spectre

O mais recente filme - o castelo de Daniel Craig - continuará acessível para os membros do Prime num futuro próximo. Não há tempo para morrer também foi recentemente adicionado ao serviço nos EUA.

A Amazon adquiriu os direitos dos principais filmes Bond após sua compra da MGM por US$ 8,45 bilhões no início deste ano. No entanto, não se sabe por que decidiu retirar os títulos do Prime Video.

Sugerimos que você comece a assistir aos filmes acima o mais rápido possível, pois há mais de 50 horas de ação Bond para passar - você deve ter tempo suficiente para a sessão de exibição da maratona, com a pausa ocasional para dormir.

Escrito por Rik Henderson.