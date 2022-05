Jack Ryan poderia terminar com a quarta temporada, mas há mais Tom Clancy planejado pelos estúdios Amazon

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Jack Ryan tem sido um enorme sucesso para a Amazônia, trazendo nova vida para o homem principal de Tom Clancy. Mas tudo isso pode chegar ao fim com Jack Ryan Season 4, de acordo com novas informações.

Como relatado por Deadline, as aventuras de Jack Ryan - como jogado por John Krasinski - podem chegar ao fim com o encerramento da quarta temporada. Antes de entrar em pânico, as Temporadas 1 e 2 foram ao ar e a Temporada 3 está prevista, mas ainda sem data de lançamento.

Isso significa que estamos apenas na metade do potencial de Jack Ryan no Amazon Video, com mais bondade por vir.

Mas há mais nesta história e essa é a conversa de uma potencial série de spin-off, encabeçada por Michael Peña, de Narcos: A fama do México e do Homem-Formiga.

O envolvimento de Peña na Temporada 4 foi confirmado como as filmagens da Temporada 3 embrulhadas e é no final da Temporada 3 que Peña deverá ser apresentado como "Ding" Chavez.

Os fãs de Clancy saberão que Chavez é extremamente significativo no Ryanverse, um personagem que já foi retratado na tela em Clear and Present Danger - mas tem um papel muito maior no Rainbow Six e em muitos dos romances de Clancy.

Espera-se que Ding Chavez tenha um papel em Jack Ryan Season 4, mas também há tagarelice de que Peña poderia estender esse papel em uma série de spin-off. Isso faz todo o sentido, pois o personagem de Chavez tem um papel enorme além de Jack Ryan nos romances originais.

A introdução de Chávez também proporciona uma ponte para outro ramo do Ryanverse - o rumor do filme "Rainbow Six". A formação do Arco-Íris Seis foi mencionada nas cenas finais do filme Sem Remorso e Ding Chavez se encaixaria logicamente em um papel lá.

Ainda estamos no reino dos mexericos, mas certamente há um sentimento de que a Amazônia poderia puxar os fios do Ryanverse juntos aqui.

PC Gaming Week (9 - 13 de maio) em associação coma Nvidia GeForce RTX

Se você é um veterano de PC Gaming ou um novato total, nós temos você coberto!

Visite nosso centro de jogos para PC para obter as últimas notícias e críticas, conferir algumas características excelentes e encontrar detalhes dos melhores produtos por aí.

Com um monte de conteúdo excelente caindo todos os dias, não deixe de marcar a página e voltar para a sua correção diária.

Escrito por Chris Hall.