O que é Freevee? Explicação do serviço de streaming gratuito da Amazon

(Pocket-lint) - A Amazon recentemente trouxe a IMDb TV para o Reino Unido, já tendo-a estabelecido nos EUA, mas agora optou por relançar o serviço e rebatizá-la como Freevee.

Isso é essencialmente para destacar que é, de fato, gratuito - com arquivo apoiado por anúncios e conteúdo original aparecendo na plataforma.

Portanto, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o Freevee, inclusive como acessá-lo.

Anteriormente IMDb TV, o Amazon Freevee é um serviço de streaming de vídeo gratuito e apoiado por anúncios que oferece 100 séries de TV e filmes para assistir sob demanda sem a necessidade de assinatura. Também oferece mais de 60 "Canais Rápidos" que são dedicados a séries populares e episódios de streaming ao vivo.

Além de programas de arquivo e clássicos, como The West Wing e Babylon 5, receberá Freevee Originals - nova programação especialmente encomendada para Freevee. Isto incluirá a Bosch spinoff, Bosch: Legado e Plano B da Escola Secundária.

A Amazon planeja aumentar sua linha exclusiva de Originals em 70% até o final de 2022.

A publicidade no Freevee é semelhante à da televisão de difusão terrestre. Há uma carga limitada de anúncios que pontua programas e filmes.

O serviço Freevee da Amazon está disponível de duas maneiras. Primeiro, ele está disponível como uma aplicação dedicada nos EUA, para uma série de dispositivos - através de consoles, hardware móvel e streaming de TV.

Ele também está disponível como uma seção no aplicativo Prime Video para TVs inteligentes.

Essa também é a opção para os telespectadores no Reino Unido, que só podem assistir Freevee através do aplicativo Prime Video da Amazon em celulares, TVs, consoles e dispositivos de streaming de TV. A exceção é a Fire TV, com um aplicativo Freevee dedicado disponível nos dispositivos de TV Fire da Amazon, tanto no Reino Unido como nos EUA.

Você também pode assistir ao conteúdo Freevee através de um navegador no PC e Mac, através da seção Canais do Prime Video em ambos.

O Freevee está atualmente disponível apenas nos EUA e no Reino Unido. No entanto, ele também será lançado na Alemanha nos próximos meses.

Há muitas centenas de horas de programação no Freevee.

Alguns dos destaques incluem a já mencionada Bosch: Legacy and Judy Justice, uma série de 120 episódios com o icônico Judge Judy Sheindlin.

Outros originais incluem Luke Bryan: My Dirt Road Diary, Leverage: Redemption, Alex Rider, Moment of Truth e Uninterrupted's Top Class: A Vida e os Tempos da Sierra Canyon Trailblazers.

Do conteúdo clássico, todas as estações da Babylon 5 e The A-Team estão disponíveis, juntamente com Baywatch (em forma remasterizada) e Magnum P.I.

Em termos de filmes, a lista pode mudar regularmente. Há alguns blockbusters que se destacam, como o Logan disponível nos Estados Unidos, e muitos filmes clássicos para todas as idades.

Como no Prime Video, o serviço de Raio X da Amazon está disponível no conteúdo Freevee.

Isso lhe dá informações sobre o elenco, personagens, música e outros pontos-chave em cada cena. Todos os detalhes são fornecidos pela IMDb TV de propriedade da Amazon (Internet Movie Database).

Escrito por Rik Henderson.