Bosch Legacy Season 1: Storyline, data de lançamento e tudo o que você precisa saber

(Pocket-lint) - Os dramas de detetives não vêm muito mais grandiosos do que a Bosch. Com base nos romances de Michael Connelly, a série de sete temporadas na Amazon Video foi, em nossa opinião, um dos destaques da plataforma.

As sete temporadas da Bosch seguem o tempo do personagem titular com a LAPD, mas para quem já assistiu, todos nós sabemos como termina. A história continua no Legado Bosch - e aqui está tudo o que você precisa saber sobre ela.

O Bosch Legacy é uma das manchetes para o recém-rebranded Freevee.

O Bosch Legacy Season 1 estará disponível para ser transmitido na plataforma a partir de 6 de maio de 2022.

Para as regiões que não têm acesso ao Freevee, não está claro quais são os planos de lançamento, é provável que você tenha que esperar pelo lançamento do serviço em sua região para assistir ao Bosch Legacy, ou ele pode estar no Amazon Video.

Freevee, anteriormente conhecida como IMDb TV, foi rebatizada em abril de 2022 e a Bosch é um dos programas utilizados para elevar o perfil da marca. A mudança oficial aconteceu em 27 de abril de 2022, com a TV IMDb mudando sua marca, inclusive em dispositivos como o Fire TV Stick, onde é uma aplicação autônoma, disponível nos EUA e no Reino Unido.

Anteriormente, a Bosch estava disponível no Amazon Video. A TV IMDb foi originalmente planejada para uma implantação mais ampla, mas isso foi adiado, então a melhor informação que temos é que a Freevee será lançada em mais países internacionalmente mais tarde em 2022 - com a Alemanha destacada e provavelmente será o primeiro novo território. Entretanto, foi confirmado que o Bosch Legacy estará disponível no Amazon Video no Canadá, portanto, suspeitamos que haverá alguma variação internacional.

Para aqueles sem um dispositivo Fire TV, você encontrará o Freevee dentro do aplicativo Amazon Video - uma das linhas nos programas sugeridos será rotulada como "Livre com Anúncios".

Parece que a Bosch Legacy Season 1 lançará semanalmente às sextas-feiras, o primeiro episódio em 6 de maio, o segundo em 13 de maio. O número de episódios ainda não foi confirmado, mas parece que poderá ser uma série de 10 episódios, com base na lista IMDb da temporada.

Anteriormente, a Bosch tinha 10 episódios por temporada, com exceção da temporada 7, que terminou com 8.

Há spoilers abaixo se você não tiver assistido a todas as séries originais de TV da Bosch.

Há uma ligação direta da Bosch ao Bosch Legacy, portanto não é surpresa que Titus Welliver esteja de volta ao papel principal como Harry Bosch, Mimi Rogers como Honey Chandler e Madison Lintz como Maddie Bosch.

A lista de elenco de apoio destaca Maurice Bassi em um papel significativo, assim como Denise G. Sanchez.

Parece que muitos dos personagens familiares estão agora fora de cena, o que faz sentido, uma vez que a Bosch deixou a LAPD - isso significa que nenhum Jamie Hector (Jerry Edgar), nenhum Lance Reddick (Irvin Irving), ou qualquer uma dessas outras caras familiares.

A temporada 7 da Bosch termina com a saída de Harry da LAPD, algo que ele sempre pareceu estar perto de fazer desde a abertura da temporada 1. Qualquer pessoa que tenha lido os livros de Michael Connelly sabe que a Bosch deixa a polícia de Los Angeles, portanto há algum paralelo com o caminho do personagem dos livros originais.

Como os fãs saberão, as temporadas da Bosch se baseiam em vários livros anteriores que ligam os crimes de vários romances.

No legado da Bosch, Harry Bosch vai trabalhar como investigador de fornecimento, mas como o trailer revela, Honey Chandler recorre aos serviços da Bosch para uma investigação. Com as vias legais - tribunais, justiça - falhando em colocar o bandido atrás das grades, a Bosch quer fazer isso à sua maneira.

Talvez a maior revelação dos reboques seja que Maddie Bosch está agora na LAPD, continuando seu enredo ao lado do de seu pai - e com certeza haverá muita interação.

Sim, foi confirmado que a Estação 2 do Legado Bosch foi comissionada, foi anunciada em 2 de maio de 2022 - a semana em que a Estação 1 está prevista para estrear.

Escrito por Chris Hall.