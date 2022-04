Temporada Reacher 2: Tudo o que sabemos sobre a próxima temporada do Jack Reacher

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon pode ter outro sucesso na TV - seu programa baseado nos livros de Jack Reacher de Lee Child tem sido um verdadeiro sucesso, com a primeira temporada marcando bem com os críticos e muito bem em termos de audiência.

Sabemos que há uma segunda temporada nas obras para o espetáculo, portanto, aqui estão todos os detalhes-chave confirmados e rumores sobre o espetáculo, incluindo quando ele pode sair e que história vai contar.

A notícia principal é que não sabemos quando sairá a segunda temporada do Reacher - embora saibamos com certeza que ela está chegando, depois que a Amazon confirmou o mesmo pouco depois do início da primeira temporada.

Isto significa que definitivamente vamos conseguir uma segunda saída para a tomada de posse do personagem por Alan Ritchson, mas pode demorar um pouco para que ele chegue, uma vez que a temporada ainda não foi filmada.

Um boato em abril de 2022 sugeriu que o espetáculo filmará duas temporadas consecutivas por uma questão de eficiência, então talvez consigamos uma terceira temporada que não leve tanto tempo para chegar, se tivermos sorte, embora isso não seja confirmado pela Amazon.

De qualquer forma, supomos que o início de 2023 é o mais provável para a chegada da segunda temporada, o que reflete a janela de lançamento para a primeira temporada.

A boa notícia é que quando o programa tiver seu próximo lote de episódios, as coisas serão muito simples em termos de onde você será capaz de encontrá-los - é um orignal da Amazônia, portanto será exclusivo do Prime Video, no qual você poderá fazer uma assinatura a qualquer momento.

Se seguir o modelo da primeira temporada, todos os episódios sairão ao mesmo tempo, tornando mais fácil o binge. Isto também significa que você pode saltar para o Prime Video para alcançar a primeira temporada a qualquer momento.

Há fortes rumores de que a Amazon planeja seguir a ordem de publicação dos livros de Lee Child - pelo menos inicialmente. Esta seria a segunda temporada da série "Die Trying", livro dois da série.

Isto foi indicado não apenas por fontes anônimas, mas também pelo próprio Ritchson, que diz que quer ver a mostra continuar a trabalhar através dos livros em ordem.

A história, se seguir o livro, envolveria o Reacher ser apanhado no sequestro de um alvo de alto valor por um grupo de criminosos, que não percebem que capturaram acidentalmente uma fera. Se ele permanece nesse roteiro ou acrescenta alguns elementos, ficará para ser visto.

O autor Lee Child tem estado muito envolvido com o programa até agora, mesmo conseguindo um camafeu no final da última temporada, por isso também é reconfortante que ele estará voltando para ajudar novamente na nova saída de tela prateada do steward Reacher.

O divertido de como as histórias do Reacher funcionam é que você só pode realmente ter certeza de um participante - o próprio Reacher. Para isso, sabemos que Alan Ritchson estará no espetáculo, mas não muito mais. Poderíamos ver um retorno para sua cúmplice Neagley (Maria Sten), dado que ela é uma personagem recorrente nos livros, mas mesmo assim ela aparece apenas algumas vezes, então ela pode muito bem estar ausente.

Dada a distância da próxima temporada do Reacher, ainda estamos muito longe de conseguir um trailer do Amazon Prime - uma vez que o show está na fase final de produção e está próximo do lançamento, adicionaremos quaisquer reboques que venham a esta seção para que você possa navegar e assistir.

Escrito por Max Freeman-Mills.