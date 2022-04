Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Amazon anunciou que os 25 filmes oficiais de James Bond serão adicionados ao Prime Video a partir de 15 de abril, incluindo o mais recente - No Time to Die.

A compra da MGM por US$ 8,45 bilhões da gigante do varejo online foi concluída recentemente e isso significa que agora ela detém os direitos da franquia 007. O resultado final é o acesso a todo o cânone oficial do filme por um "tempo limitado".

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre streaming de Bond no Prime Video .

Os assinantes do Amazon Prime ou do Prime Video podem assistir a todos os 25 principais filmes de James Bond a partir de 15 de abril.

Eles estarão disponíveis por um "tempo limitado", embora ainda não saibamos quanto tempo será.

O Prime Video sediará os seguintes filmes de 007:

Dr. Não

Da Rússia com amor

Dedo de ouro

Thunderball

Só vives duas vezes

Ao serviço secreto de Sua Majestade

Diamantes são para sempre

Viva e Deixe Morrer

O homem da arma dourada

O espião que me amava

Moonraker

Apenas para seus olhos

polvo

Uma visão para uma matança

As luzes vivas do dia

Licença para matar

GoldenEye

O Amanhã Nunca Morre

O mundo não é o Bastante

Morrer outro dia

Casino Royale

Quântico de consolo

Queda do céu

Espectro

Sem Tempo Para Morrer

Existem alguns filmes de Bond não considerados canônicos, que também foram feitos por diferentes estúdios. Portanto, provavelmente não estarão disponíveis no Prime Video. Não como parte de uma assinatura Prime, de qualquer maneira.

Casino Royale (a comédia de 1967 estrelada por Woody Allen)

Never Say Never Again (o remake solto de 1983 de Thunderball estrelado por Sean Connery)

Escrito por Rik Henderson.