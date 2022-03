Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Pete Davidson está fazendo manchetes novamente. Não, Pocket-lint não está aqui para falar sobre a última briga online da estrela do SNL com Kanye West ou para mostrar fotos de paparazzi do comediante jantando com Kim Kardashian. Em vez disso, estamos dando a você todos os detalhes sobre sua viagem ao espaço este mês.

A empresa espacial de Jeff Bezos, Blue Origin , anunciou os mais recentes astronautas a ir ao espaço em seu foguete New Shepard, e Davidson está entre a tripulação como um "convidado de honra". Tenha em mente que esta não é a primeira vez que a Blue Origin envia uma celebridade ao espaço. Além do próprio Bezos , o ícone de Star Trek, William Shatner , também voou para a borda do espaço em New Shepherd, assim como o âncora da GMA e ex-estrela do futebol Michael Strahan. Na verdade, esta é a quarta vez que a Blue Origin envia uma equipe de pessoas para o espaço e volta.

O próximo voo espacial da Blue Origin está marcado para quarta-feira, 23 de março de 2022. A decolagem está programada para as 8h30 CDT / 9h30 ET / 6h30 PT.

A cobertura de lançamento ao vivo começará em BlueOrigin.com em T-60 minutos.

O lançamento provavelmente também será promovido nos canais sociais da Blue Origin:

O voo levará um grupo de seis:

Pete Davidson - estrela SNL e comediante

Marty Allen - investidor anjo e ex-CEO da Party America

Marc Hagle - CEO da Tricor International e marido de Sharon

Sharon Hagle - Fundadora da SpaceKids Global sem fins lucrativos e esposa de Marc

Jim Kitchen - Empreendedor

George Nield - Ex-administrador associado do escritório de Transporte Espacial Comercial da FAA

Cada pessoa na equipe é um cliente pagante, exceto Davidson, de acordo com a Blue Origin.

A Blue Origin lançará a tripulação dentro de uma cápsula localizada no topo do foguete New Shepard da empresa.

O New Shepard ligará seu motor e levará a tripulação a uma altitude superior a 60 milhas acima da Terra, onde eles experimentarão alguns minutos de ausência de peso. A cápsula se separará do foguete, com ambas as peças caindo de volta à Terra. A cápsula pousará com pára-quedas, enquanto o foguete usará seu motor para pousar na vertical em uma plataforma de pouso.

New Shepard vai decolar do Launch Site One da Blue Origin no oeste do Texas.

Não. Embora Pete Davidson tenha interpretado um astronauta no Saturday Night Live em maio de 2021 (quando o CEO da Space X, Elon Musk, apresentou o programa).

Você pode assistir a sua atuação abaixo.

Escrito por Maggie Tillman.