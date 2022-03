Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A Sony formou a PlayStation Productions em 2019 para fazer filmes e adaptações para a TV de suas propriedades de jogos, com o filme Uncharted e a próxima série da HBO de The Last of Us sendo suas maiores produções até o momento.

Agora, parece que outro grande IP do jogo PlayStation será transformado em um programa de televisão: God of War.

A história de Kratos e, provavelmente, de seu filho (conforme apresentado na reinicialização de 2018) teria a Amazon interessada nos direitos de streaming. Então, aqui está tudo o que sabemos sobre isso até agora.

De acordo com o Deadline , o serviço Prime Video da Amazon está em negociação para uma adaptação live-action de God of War, com os criadores/produtores de The Expanse supostamente na fila para liderar o projeto.

Será feito em colaboração com a PlayStation Productions e a Sony Pictures Television, diz-se, com o showrunner de The Wheel of Time , Rafe Judkins, também listado como parte da equipe.

Embora ainda sejam os primeiros dias do cronograma de produção, o resultado mais provável é que toda a série de TV seja exibida exclusivamente no Prime Video nos EUA, Reino Unido e outros lugares.

A Sony já mostrou que está feliz em fazer shows para diferentes plataformas, com a HBO fazendo The Last of Us com a empresa, e uma próxima série baseada em Twisted Metal sendo assinada pela Peacock .

Em termos de equipe de produção, o Deadline afirma que os co-criadores de The Expanse, Mark Fergus e Hawk Ostby, estão atualmente ligados ao projeto, assim como o showrunner de The Wheel of Time, Rafe Judkins. No entanto, nenhuma outra sugestão oficial de elenco foi feita.

Os fãs de God of War estão fazendo suas próprias sugestões, com muitos tweets sobre possíveis candidatos a Kratos - como os ex-lutadores da WWE Triple-H (Paul Levencue) e The Rock (Dwayne Johnson).

Direct apenas diz tela, prepare-se pic.twitter.com/3MNo5wBprN — joe bro stormblessed (@JosephBarnhurst) 7 de março de 2022

Ele já se parece com Kratos, a única coisa é que suas habilidades de atuação não são tão boas. pic.twitter.com/5KFYjxWcnl — Sir Magnus, o Manchado (@MagnusVikingg) 7 de março de 2022

Como a suposta produção ainda não começou, é muito cedo para trailers.

Escrito por Rik Henderson.