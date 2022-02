Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - O Super Bowl ofereceu a ocasião perfeita de bilheteria para a Amazon revelar adequadamente as imagens de seu próximo programa de TV O Senhor do Anel, Os Anéis do Poder, com um primeiro trailer sendo exibido durante o evento de encerramento da temporada.

The Rings of Power tem passado de um pouco de mistério para um assunto muito mais concreto nas últimas semanas, mas poder finalmente vê-lo em movimento é um verdadeiro tônico, confirmando que vai se parecer com o que é - uma incrível alta -Orçamento para fazer TV.

O trailer é necessariamente bem curto (afinal, os slots de anúncios do Super Bowl são escandalosamente caros), mas nos leva a olhares rápidos para vários dos personagens que sabemos que aparecerão, com a versão mais jovem de Galadriel de Morfydd Clark no papel principal. papel da aparência das coisas.

Também presentes e corretos para vislumbres momentâneos estão um Elrond mais jovem e novos personagens, incluindo o misterioso Halbrand, a princesa anã Disa e um novo arqueiro élfico especialista para disputar o crédito de rua de Legolas, Arondir.

Os visuais parecem suntuosos, com muito tempo ainda para a pós-produção do programa antes da data de lançamento de 2 de setembro de 2022. mundo e ter mais noção do que pode estar conduzindo os eventos nele.

Escrito por Max Freeman-Mills.