Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Blade Runner está chegando à tela pequena, com Ridley Scott definido para produzir executivo uma série de TV, chamada Blade Runner 2099, para a Amazon.

De acordo com a Variety , o show live-action será ambientado 50 anos no futuro após Blade Runner 2049, o sucesso de bilheteria de Denis Villeneuve de 2017. Silka Luisa, a showrunner de Shining Girls para Apple TV+, está escrevendo e produzindo a série. O Deadline informou que Ridley Scott pode até dirigir Blade Runner 2099 – um projeto que ele mencionou pela primeira vez em uma entrevista à BBC no outono passado.

Também: Linha do tempo do Universo Alienígena: filmes Alien, Predator, Blade Runner

Na época, o diretor confirmou que um episódio piloto para uma série de TV Blade Runner já foi escrito, com 10 episódios de olho, se escolhidos. Ele também mencionou que uma série de Alien estava em andamento, mas um pouco atrasada, com o piloto ainda em processo de ser escrito. Estas foram as primeiras menções públicas de ambas as séries. Se for verdade, isso significa que Blade Runner 2099 foi desenvolvido como uma série de 10 episódios para começar. A nova informação interessante dos relatórios mais recentes sobre o programa é que agora ele tem um nome e uma casa: Amazon Prime Video.

A Amazon Studios vem apostando no conteúdo de televisão nos últimos anos, com projetos caros de dar água nos olhos, incluindo The Wheel of Time e o próximo The Lord of the Rings: The Rings of Power , que há rumores de ser a série de TV mais cara. sempre graças ao seu orçamento de US$ 465 milhões.

Quando Blade Runner 2099 estrear na plataforma de streaming da Amazon, seguirá o primeiro filme Blade Runner, que Ridley Scott dirigiu em 1982, bem como a sequência de 2017 Blade Runner 2049.

Escrito por Maggie Tillman.