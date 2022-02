Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Com o novo programa da Amazon Prime, Reacher, relançando o personagem principal de Jack Reacher, as coisas ficaram um pouco mais complicadas para aqueles que procuram sair dos excelentes livros de Lee Child para ver algumas versões na tela de seus intrincados enredos.

Aqui, vamos guiá-lo pelos principais detalhes que você precisa saber sobre como assistir ao programa, bem como eles interagem com os filmes de Tom Cruise e se há mais temporadas chegando.

O novo programa de TV será lançado no Amazon Prime Video em 4 de fevereiro de 2022, então está chegando.

Isso significa que, independentemente de onde você estiver, basta fazer uma assinatura ou avaliação do Amazon Prime Video para obter acesso ao Prime Video e assistir à temporada sem nenhum custo extra.

A grande coisa a entender é que o show da Amazon é uma reinicialização completa do personagem - não há continuidade entre os dois filmes de Tom Cruise, Jack Reacher e Jack Reacher: Never Go Back, o último dos quais foi lançado em 2016.

O elenco de Tom Cruise foi notoriamente controverso, já que ele é um homem notavelmente baixo, apesar de sua significativa experiência em filmes de ação, e Jack Reacher é descrito nos livros como praticamente gigante, além de loiro.

Isso significa que, se você deseja assistir a todas as adaptações disponíveis agora, pode basicamente fazê-lo em duas partes:

Primeiro, confira os dois filmes de Tom Cruise, começando com Jack Reacher e depois passando para Never Go Back.

Então, você pode passar para a nova série da Amazon, que colocou Alan Ritchson no papel-título.

Lee Child escreveu uma grande quantidade de romances de Jack Reacher, cada um girando amplamente em torno de seu herói chegando a uma cidade, descobrindo que algo muito errado está acontecendo e tentando consertar isso por meios muitas vezes brutais.

Os dois filmes de Tom Cruise foram baseados nos livros da série One Shot e Never Go Back, embora tenham brincado um pouco com os enredos.

A nova série de TV da Amazon é baseada em Killing Floor, o primeiro romance de Reacher , e leva um ritmo mais lento para percorrer o livro em oito episódios com um pouco mais de tempo gasto em determinadas sequências.

Ainda é cedo para o programa Amazon Prime - como acontece com os programas de todos os serviços de streaming, serão os números de visualização que determinarão se mais será feito.

Esperamos que tenha mais execuções, já que o catálogo anterior dos livros de Reacher contém alguns arcos de enredo muito bem feitos que trazem reviravoltas e suspense, mas nada é garantido.

