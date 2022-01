Data de lançamento de O Senhor dos Anéis: Os Anéis do Poder e como assistir

Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - Os filmes do Senhor dos Anéis são alguns dos filmes de fantasia mais amados e aclamados já feitos e, embora a trilogia Hobbit possa não ter alcançado as mesmas alturas, ainda há uma enorme quantidade de conhecimento e história de fundo do trabalho de JRR Tolkien que nunca foi explorado. na tela.

A Amazon fez ondas quando anunciou que havia comprado o direito de fazer um novo programa de TV de alto orçamento ambientado no mundo de O Senhor dos Anéis, e agora sabemos que o programa se chamará The Rings of Power. Descubra todos os principais detalhes sobre isso, aqui.

O show da Amazon está programado para começar em 2 de setembro de 2022, e essa data de lançamento foi confirmada várias vezes, então ficaríamos surpresos se ela escorregasse.

Também sabemos que a Amazon não lançará todos os episódios de uma vez, optando por lançamentos semanais. Vários serviços de streaming parecem ter aceitado o fato de que isso pode manter as pessoas falando sobre um programa por mais tempo.

The Rings of Power será exclusivo do Amazon Prime Video, o que significa que a única maneira de assisti-lo será com uma assinatura Prime, que permitirá que você assista ao programa por meio de qualquer hardware compatível que você tenha.

Sabemos que a primeira temporada do programa da Amazon terá oito episódios, o que significa dois meses de lançamentos semanais.

O que não sabemos é quanto tempo cada um deles terá, embora a suposição de trabalho seja que eles chegarão na marca de uma hora que a maioria dos dramas de prestígio tende a almejar.

Por muito tempo, a premissa do programa era um mistério, assim como seu cenário, mas as coisas ficaram muito mais claras desde que a Amazon revelou o título e confirmou alguns detalhes do que o programa diz.

Agora sabemos que o programa se concentrará nos 20 anéis de poder que foram dados a várias figuras da Terra Média, enquanto o Um Anel que a trilogia original de livros e filmes se centrou manteve em segredo por Sauron.

O show será ambientado durante a Segunda Era (onde os filmes são durante a Terceira), muito antes de A Sociedade do Anel, mas isso não significa que não encontraremos alguns personagens familiares. Há rumores de que um Galadriel mais jovem fará parte do show, junto com Elrond e o grande vilão Sauron, todos com expectativa de vida extremamente alongada.

Isso ocorre em parte porque o pacote de direitos da Amazon significa que ele não pode tocar nos eventos contidos na trilogia principal de livros ou O Hobbit, embora, como dissemos, isso deixe muito espaço para o gigante do streaming se movimentar.

A Amazon não confirmou totalmente que está comprometida com uma segunda temporada do programa, mas há rumores suficientes da indústria para deixar as coisas bem claras. Por um lado, sabemos que está transferindo a produção da Nova Zelândia, onde os filmes foram feitos, para o Reino Unido em sua segunda passagem.

Isso tem sido um pouco controverso, escusado será dizer, mas deixa bem claro que haverá outra temporada. A Amazon também está gastando grandes somas no programa, com um orçamento de US$ 450 milhões para a primeira temporada, de longe o programa mais caro já feito, então terminá-lo após uma temporada é extremamente improvável, mesmo que acabe sendo um fracasso crítico.

Então, você provavelmente pode se sentir bastante confiante de que haverá uma segunda temporada para você eventualmente.

