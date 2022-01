Esta página foi traduzida usando IA e aprendizado de máquina.

(Pocket-lint) - A adaptação do Prime Video dos quadrinhos de Garth Ennis e Darick Robertson retorna para uma terceira série em junho de 2022.

A terceira temporada de The Boys começa de onde a segunda parou e apresentará vários novos "supes" para Butcher e a equipe enfrentarem.

Aqui está tudo o que você precisa saber sobre isso.

A terceira temporada de The Boys estreia em 3 de junho de 2022.

Os três primeiros episódios chegarão ao Prime Video da Amazon naquele dia, com cada episódio adicional lançado toda sexta-feira até o final em 8 de julho de 2022.

Todos os episódios da 3ª temporada de The Boys serão exclusivos do Prime Video.

Portanto, você precisará de uma assinatura Amazon Prime ou Prime Video.

Ele estará disponível em 240 territórios e países - basicamente em qualquer lugar capaz de visualizar o conteúdo do Prime Video.

Assim como nas temporadas 1 e 2, haverá oito episódios na temporada 3. Como afirmamos acima, os três primeiros chegarão ao Prime Video em 3 de junho de 2022, com os cinco restantes aparecendo um a cada semana depois, até 8 de julho de 2022.

A terceira temporada provavelmente será a mais controversa até agora, mesmo para um programa que regularmente ultrapassa os limites. Isso porque pelo menos parte dele é baseado na minissérie Herogasm nos quadrinhos – centrada em uma orgia secreta anual de super-heróis. Até mesmo o showrunner da série, Eric Kripke, afirma que "as pessoas não estão prontas para assistir".

Uma série de novos supers também se juntarão à programação, incluindo Soldier Boy, Crimson Countess, Drummer Boy/Supersonic e Blue Hawk. Os dois primeiros são vagamente baseados no Capitão América e na Feiticeira Escarlate nos quadrinhos, mas podem ser adaptados um pouco mais para o show.

É este Soldier Boy ou uma pintura de Jon McNaughton? pic.twitter.com/gLAh4dsHK7 — The Boys (@TheBoysTV) 7 de janeiro de 2022

Naturalmente, Karl Urban retorna como Billy Butcher, Jack Quaid como Hughie, Erin Moriaty como Starlight/Annie e Anthony Starr como Homelander. No entanto, há novos membros do elenco chegando para assumir os papéis dos novos supers.

Eles incluem Laurie Holden, de The Walking Dead, e Jensen Ackles, de Supernatural.

As temporadas 1 e 2 de The Boys estão disponíveis na íntegra no Prime Video agora. São 16 episódios no total.

Os fãs também podem acompanhar uma série de episódios da web do YouTube publicados no ano passado. Seven on 7 é uma série de notícias simuladas em episódios, supostamente postada pela Vought International.

Você pode assisti-los no canal oficial do YouTube aqui . Também incluímos o último episódio abaixo.

Um primeiro trailer apareceu e, embora não dê muito, há algo bastante sinistro nele.

Ainda não há informações sobre a quarta temporada de The Boys, embora seja improvável que o enredo da terceira temporada tenha chegado à metade do material de origem dos quadrinhos.

Foi confirmado, no entanto, que haverá uma série spin-off baseada em uma faculdade para supers. Vai ser diferente de The Boys, com um tom muito diferente: "Assim como Mork & Mindy desmembrado de Happy Days - o que é um fato insano e verdadeiro - nosso spin-off existirá no Vought Cinematic Universe, mas terá um tom e estilo próprios. É a nossa opinião sobre um show universitário, com um conjunto de super jovens fascinantes, complicados e às vezes mortais", disse o showrunner, Eric Kripke.

Escrito por Rik Henderson.